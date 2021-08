Test Peugeot e-208, lvíček na baterky

Krásný zvenčí

Zvenčí vypadá elektrický lvíček až na drobné odlišnosti téměř stejně, jako jeho spalovací bráškové. Mezi poznávací znamení elektrické verze patří na první pohled SPZ začínající písmeny EL. Za to ale může naše legislativa, ne záměr francouzského výrobce. Ten odlišil e-208 od konvenčních 208 pomocí znáčků e na "C" sloupcích a samozřejmě absence výfuku.

Jinak je zde vše, na co jsme zvyklí a co se nám líbí. A to optika předních Full Led světlometů ve tvaru tesaků. Když se přesuneme k zadní části vozu, opět zde dominují Led zadní lampy připomínající tentokrát lví drápy. Nad zadním sklem sedí decentní spoiler a spodní část nárazníku 208 zdobí černý difuzor s mlhový světlem uprostřed. U předchozích 208 mi vadily levně působící černé lemy blatníků. Ale v kombinaci s červeně lakovou karoserií se mi naopak docela líbily.

Peugeot e-208 GT | foto: Petr Boháč

I uvnitř

Uvnitř Peugeotu e-208 posádka téměř nepozná, že se jedná o EV. Já jsem zde zaregistroval pouze tři rozdíly. Těmi jsou rekuperace na voliči směru, tlačítko pro informaci o toku elektrické energie na středovém panelu a trochu odlišné grafice 3D přístrojové desky. Jinak je zde vše při starém, sportovně tvarovaná sedadla vypadají skvěle a nejen vypadají. Poskytují dobré držení těla v zatáčkách a zároveň jsou příkladně pohodlná. Sedadla obecně má současný Peugeot na vysoké úrovni. Sedadlo spolujezdce má integrovaný ISO Fix, tudíž si i nejmenší členové posádky mohou užít futuristický i-COCPIT 3D.

Ve středu palubní desky vyniká velký 10,25“ displej infotainmentu s povedenou grafikou a poměrně svižnou odezvou v přepínání různých zákoutí Menu. Ovšem má to i své nevýhody a to zejména pak ovládání docela důležitých věcí pomocí dotykového displeje. Za jízdy není zrovna jednoduché si přenastavit např. aktuální teplotu klimatizace. Zde bych rozhodně uvítal manuální ovládání.

Peugeot e-208 GT | foto: Petr Boháč

Nejvýkonnější provedení

Peugeot e-208 spoléhá na elektromotor o výkonu 100 kW (136 koní) a točivém momentu 260 N.m. Motor pohánějící přední kola čerpá svou energii z baterií s kapacitou 50 kWh, využít se z této kapacity dá 90%, tudíž 45 kWh. Akumulátor je ve tvaru písmena H umístěn pod podlahou vozu. S výkonem 100 kW je tak e-208 nejvýkonnější provedení v modelové řady Peugeotu 208.

Peugeot e-208 GT | foto: Petr Boháč

Náhrada za GTi?

Pojďme se podívat, jak Peugeot e-208 jezdí. Když jsem byl na prezentaci jiného elektrického Peugeotu a to konkrétně e-2008, byla 100 kW elektrická verze prezentována jako ta nejrychlejší společně s verzí 1,2 PureTech 155. Ač benzínový tříválec disponoval výkonem o 19 koní vyšším, udávaná hodnota zrychlení z 0 na 100 km/h byla totožná s tou elektrickou. Peugeot 208 bohužel tříválec o výkonu 155 koní nedostal a tak se musel spokojit s výkonem pouze 130 koní. Tudíž e-208 je nejvýkonnější ze všech "dvěstěosmiček" a je takovou náplastí za neexistující verzi GTi. Papírově je díky zrychlení z 0 na 100 km/h v čase 8,3 s téměř stejně rychlý jako legendární prapředek 205 GTi, která tuto disciplínu uměla za 8,2 s.

To je teorie, jaká je ale praxe? Do testu jsem přebíral úplně čerstvé autíčko. Na budkách svítil nájezd pouhé 2 km. Když jsem ještě na parkovišti dealera připojoval své chytré zařízení, povedlo se mi to na první dobrou. V drtivé většině případů to bývá tak, že seznam telefonů je plný a musím někoho promazat.

Samotná jízda je do značné míry ovlivněna zvoleným jízdním režimem. Jsou zde 3 a to Eco, Normal a Sport. Na režim Eco raději rovnou zapomeňte, jízda s ním připomíná jízdu se zataženou ruční brzdou. Odezva na sešlápnutí "plynu" je letargické a úspora energie zdaleka neodpovídá utrpení, které řidič při jízdě prožívá. Nejčastěji jsem využíval režim Normal. Spotřeba energie při něm oproti Ecu dramaticky nestoupá, ale odezva na sešlápnutí pedálu je diametrálně odlišná. Rázem jsem se ocitl v hodně svižném autě, které hlavně ve městě těžko nachází konkurenci. A na konec režim Sport. Jen on Vám umožní využít výkon pohonné jednotky na 100 %. V režimu Sport se tak městské elektropřiližovadlo promění v řidičsky zábavné auto. Okamžitý příval výkonu a nízké těžiště dělají z e-208 zábavné auto na okresky, kde celkem snadno prohání i papírově silnější vozy.

Avšak nebudu jen chválit. e-208 je Peugeotí první vůz čistě na elektrický pohon a tak nejsou ještě vychytralé všechny mouchy. Největší slabinu vidím v tom, že motor měl občas několika vteřinovou prodlevu na sešlápnutí pedálu "plynu". Další vidím v nemožnosti nastavení síly rekuperace. Třeba takový Hyundai Kona je v obou těchto ohledech na úplně jiné úrovni.

Použitelný i za městem

Jakou má e-208 spotřebu? Ve městě, což je jeho přirozené teritorium si malý lvíček nárokuje 13,6 kWh na 100 km. Na okresních silnicích je spotřeba energie téměř totožná, jako ve městě. Při normální jízdě při dodržování všech rychlostních limitů není problém jezdit za rovných 13 kWh, ovšem když se necháte unést, k čemuž dobrý podvozek a okamžité reakce motoru svádějí, stoupá spotřeba i hodně přes 20 kWh. Za oněch 20 kWh na 100 km se s e-208 jezdí i po dálnici. Konečná průměrná týdenní spotřeba byla 16,5 kWh na 100 km, což znamená reálný dojezd přibližně 270 km.

Peugeot e-208 GT | foto: Petr Boháč

Prcek téměř za milion

Ač základní Peugeot 208 s benzínovým motorem začíná na částce okolo 350 000 Kč, na základní elektrickou verzi si případný zájemce musí připravit skoro dvojnásobek. Peugeot e-208 ve výbavě e-ALLURE i přes momentální zvýhodnění 80 000 Kč pořídíte za 790 000 Kč. Námi testované provedení ve vrcholné výbavě e-GT PACK stojí standardně 970 000 Kč, avšak při současné akční slevě 95 000 Kč ho leze pořídit za 875 000 Kč.