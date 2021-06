Test: Mitshubishi Space Star 1,2 – Na první pohled ostrý ,,závoďák´´. A realita?

K nám do redakce se dostal tak trochu netradiční kousek. Na první pohled vypadá jako ,,ostrý závoďák“, kde na rozdíl od verze Plus má ještě „brutálnější“ oplastování. Mimo vzhled a přidaný reproduktor ve výfuku byl námi testovaný model ve výbavě INFORM+ s manuální převodovkou.

EXTERIÉR

U tohoto konkrétního kusu je velice těžké objektivně posoudit, zda-li mu sportovně střižený styl sedí nebo ne. Někomu se zkrátka líbit bude a někomu se to bude zdát až přehnané. Co se ale dá objektivně zhodnotit je kvalita plastů, která není nijak na vysoké úrovni. Přední „lízátko“ je neprakticky nízko vzhledem k tomu, že je primárně určen do městského provozu.

mitsubishi space star | foto: Martin Bušek

Dalším takovým nešvarem jsou falešné koncovky výfuků, které jsou sice kovové, ale není těžké odhalit, že jsou pouze na oko. Nicméně tento ,,trend“ falešných koncovek se dá najít i na mnohem dražších autech, kde to majitele potrápí více.

INTERIÉR

Na první dojem překvapí docela vysoký posed, který úplně nesedí ke konceptu sportovní jízdy. Ale poměrně rychle si na něj zvyknete. Ve finále je i docela praktický v městském provozu. Sedačky jsou v celku pohodlné.

Kromě elektrických oken a vyhřívaných sedaček v této výbavě nenajdete žádné elektronické vychytávky, jako dotykovou obrazovku, elektrické nastavování sedaček a ostatní výdobytky moderní doby.

Na někoho to může působit jako nevýhoda, ale opak je pravdou. Vzhledem k ceně vozidla a jeho třídě je Space Star analogové auto, které bude dělat službu dlouhou dobu. Radost to udělá zejména řidičům, kteří nemají rádi nebo se dokonce bojí používat všechny nové systémy a asistenty.

Mitsubishi Space Star Invite 1.2 MT | foto: Michal Dokoupil / AutoRoad.cz

Celkově oceňujeme jednoduchost a intuitivnost ovládacích prvků, jako je jednoduché tlačítko pro vypnutí systému Stop-Start.

Vůz je na svoji velikost poměrně prostorný a pohodlně se do něj vejdou 4 průměrně velcí pasažéři.

Rozměry vozu jsou: délka 3845 mm, šířka 1655 mm, výška 1505 mm a kufr má 235 l.

JÍZDA A MOTOR

Jízdní vlastnosti nás příjemně překvapily. Díky své nízké váze, 950 kg, má slušný odpich a motor s výkonem 52 kW je překvapivě dostačující. V městském provozu se ,,vozítko" obratně proplete a zaparkujete s ním skoro všude. Na okreskách se s ním také nudit nebudete. Až na přeposilované řízení a skoro nulovou odezvu od volantu si nevedl nejhůře. Dostat auto na limit možností je docela těžké a musíte jet poměrně „pilu“, aby se dostavila nedotáčivost.

mitsubishi space star | foto: Martin Bušek

Řazení je maličko nepřesné, ale řadicí páka má dobrou výšku a řazení je svým způsobem zábavné.

Co nám ale přijde škoda, je délka jednotlivých převodů. Vzhledem k tomu, že auto má být primárně městským vozidlem, bychom čekali kratší zpřevodovaní, které by tuto ,,včelku" ještě více oživilo.

A teď k tomu reproduktoru ve výfuku. Ano, čtete správně. Námi testovaný model měl tuto ,,libůstku", která vám z tří válcové 1,2 udělá V8 Mustanga. Bohužel, ale jen zvukově.

Jak to celé funguje?

Reproduktor spárujete s aplikací, na které si můžete volit, jaký motor chcete, aby z „výfuku“ zněl, a také jeho intenzitu.

U nás byl nastaven právě motor V8, který působil trochu posměšně, vzhledem k velikosti vozu. Na druhou stranu chápeme, že to někoho může potěšit.

mitsubishi space star | foto: Martin Bušek

Space Star byl osazen tří-válcovým atmosférickým zážehovým motorem 1,2 MIVEC s manuálním řazením o výkonu 52 kW a točivým momentem 102 Nm.

VÝBAVY A CENA

Space Star v základní výbavě bez příplatku lze pořídit za 239 850 Kč.

Stupně výbav:

· INFORM - 239 850,- s manuální převodovkou

· INFORM+ - 269 850,- s manuální převodovkou

· INVITE - 299 850,- s manuální převodovkou

· INVITE - 319 850,- s automatickou převodovkou

· INTENSE - 365 850,- s automatickou převodovkou

Všechny verze jsou v motorizaci 1,2 MIVEC. Můžete si pak vybrat, jestli chcete 5 stupňový manuál nebo automatickou převodovku s proměnlivým převodem.

ZÁVĚR

Space Star je velmi praktickým a zároveň i zábavným analogovým městským ,,vozítkem“, které je i za velmi příznivou cenu. Celkový dojem potom kazí levné plasty a to jak v interiéru, tak i v exteriéru. Nicméně je třeba si uvědomit ceny, ve kterých se pohybuje. Já osobně bych spíš sáhl po obyčejné verzi nebo verzi Plus, která je decentnější co se vzhledu a zvuku týká. Nicméně v případě, že někomu nevadí extravagance a poutaní pozornosti, je tato verze tím pravým. Auto budí emoce na každém semaforu nebo benzínce, ať už jsou negativní nebo pozitivní.

PLUSY

Motor

Analogové auto

Spolehlivost a jednoduchost

Cena

MÍNUSY

Levné plasty spoilerů

Nízké přední „lízátko“

Falešné koncovky výfuků

Přeposilované řízení a nulová odezva řízení

Mitsubishi Space Star 1.2 dostává 6/10 bodů. V přídě absence nepraktického předního nárazníku, který byl až příliš nízko, dostal by ještě o bod více.