Test Dacia Duster TCe 100 LPG, bořič předsudků, který to umí pod 1 Kč na 1 km

Do testu jsme měl domluvený Duster s povedeným čtyřválcem 1,33 TCe a pohonem všech kol. Jako milovník off roadu jsem se na něj moc těšil. Bohužel z důvodu servisní prohlídky v době mého termínu z testu sešlo. Jako náplast jsem dostal možnost vyzkoušet Dustera se základním tříválcem a pohonem pouze předních kol. Jelikož nejsem fanouškem downsizingu a rádoby off roadu s náhonem pouze kol jedné nápravy neuznávám, řekl jsem si, že zatnu zuby a ten týden nějak vydržím. Ale jak jistě víte, velké očekávání sebou přináší zklamání, tak i podceňované věci mohu už jen mile překvapit. Duster TCe 100 ve mě zbořil veškeré předsudky a zanechal ve mě velice pozitivní dojem.

Dacia Duster TCe 100 LPG | foto: Petr Boháč

Robustní vzhled

Dacie Duster působí na první pohled dojmem robustního vozu kategorie SUV. Vůz dlouhý 4341 mm zpředu zaujme mohutným nárazníkem lakovaným ve dvou různých barvách. Lesklá šedá část začínající ve spodní části připomíná ocelový kryt motoru a ochranný rám. Nad ním se nachází maska chladiče s velkým znakem automobilky, jenž je ohraničen předními světlomety s LED denním svícením. Na svalnatosti Dusteru přidávají výrazně vytáhlé lemy blatníků kol a poměrně nízká okna a především velká světlá výška, která činí 210 mm. Zadní partie kopíruje designérské prvky použité na přídi vozu, což opět znamená leskle lakovanou spodní část nárazníku a zajímavá světla, která jako by z oka vypadla Jeepu Renegade.

Dacia Duster TCe 100 LPG | foto: Petr Boháč

Jednoduchý, ale neurazí

Interiér je oproti vozům, na který jsem jako novinář zvyklý poněkud jednoduší a chudší. Použité materiály nejsou na kdoví jaké úrovni, ale jinak je Duster uvnitř překvapivě příjemný. Díky jednoduchému provedení je interiér přehledný. Není tu nic, co by rozptylovalo řidiče a až na drobné přešlapy je ergonomie ovládacích prvků dobrá.

Za čtyřramenným multifunkčním volantem se nacházejí analogové budíky. Uprostřed palubní desky pak najdeme displej infotainmentu, jehož velikost a hlavně grafické zpracování nenadchne, nicméně svou funkci plní dobře a to je to hlavní. Co mě mile potěšilo, to je ovládání klimatizace a topení. Na starost ho má trojice otočných ovladačů s displejem uprostřed. Funguje dobře a vypadá jako u auta s minimálně dvojnásobnou cenovkou.

Uvnitř se pohodlně posadí čtveřice dospělých. V případě plného obsazení pěticí dospělých je na zadní lavici trochu těsněji v oblasti ramen. Avšak místa pro nohy i nad hlavou je zde dostatek. Zavazadlový prostor je díky uložení tlakové nádoby na LPG pod podlahou stejný, jako u verze na čistě benzínový pohon. V základním uspořádání pojme 445 litrů bagáže a po sklopení opěradel zadních sedadel se do útrob Dustera vejde až 1478 litrů zavazadel.

Dacia Duster TCe 100 LPG | foto: Petr Boháč

Vymírající druh

Pod kapotou testované Dacie se nacházel zážehový tříválec o objemu 999 ccm dopovaný turbodmychadlem. Ten je naladěný na výkon 74 kW (100 koní) při 5000 ot./min a poskytuje 170 N.m. točivého momentu při 2000 ot./min. Do vozu se tankuje jak benzín, tak i LPG. V dnešní době plné elektromobilů, hybridů, popřípadě vozů na CNG je požití LPG něco zcela výjimečného. Poháněná jsou kola přední nápravy a převodovka je manuální 5 rychlostní (modelový ročník 2021 má již rychlostí 6).

Dacia Duster TCe 100 LPG | foto: Petr Boháč

Jízda předčí očekávání

K jízdnímu testu "litrového" Dustera s pohonem pouze předních kol jsem přistupoval plný skepse a předsudků. Ty byly prohloubeny hned při prvním kontaktu s vozem. Dveře jdou otevírat tak lehce, jako by byly z papíru. Po usednutí za volant vidím jen chudý interiér bez nápadu a materiály, které nenadchly ani u vozů o dekádu starších.

První příznivý dojem nastal hned při startovní. Žádné oldschool otáčení klíčem. Mohlo by se namítnout, že je to dnes již standardní výbava, což ale není úplně pravda. Nedávno jsem měl doma německou prémiovku za 2,8 milionu Kč a u ní se ještě postaru otáčelo klíčkem. Po nastartování další milé překvapení, motor ač tříválcový byl tichý a kultivovaný. Dynamika na papíře vypadá nevalně. Zrychlení z 0 na 100 km/h za 14,4 s dává tušit mdlou odezvu na plyn. Po sešlápnutí plynu další kladné dojmy. Motor se vytáčí ochotně a alespoň po městě není Duster žádný louda. Také za městem výkon motoru v drtivé většině případů nechybí. A to ani na dálnici, kde není problém udržet 130 km/h i na nejtěžší převod kopec nekopec. Jen při vyšších rychlostech už trochu obtěžuje aerodynamický hluk.

Takže litrový motor i v takto velkém autě dává poměrně smysl. Není to žádný závodník, ale klidnějšího řidiče svým výkonem zcela uspokojí. Navíc při spotřebě okolo 8 litrů plynu lze ujet 100 km za méně, než 100 Kč.

Největším plusem Dustera, když pomineme cenu, je podvozek. Jeho schopnost filtrovat nerovnosti nemá u levných vozů konkurenci. Městská dlažba, nebo propadlé kanály přejde s drobným pohoupnutím a neztratí se ani v terénu. Ne dlouho před testem Dustera jsme jel po kamenité polní cestě s Jeepem Gladiátor a jízda byla i v rychlosti 30 km/h velice nepříjemná. S Dusterem v 70 km/h žádné drama a natřásání, jen hluk už byl takový, že jsme na sebe se spolujezdcem museli pokřikovat.

Nepřekonaný poměr ceny a výkonu

Dacia Duster TCe 100 LPG | foto: Petr Boháč

Nad očekávání dobré auto

Týdenní soužití s testovanou Dacii mě donutilo přehodnotit vžité představy o tom, jaké auto nemá smysl. SUV s náhonem pouze předních kol? Ruku na srdce, pohon všech kol drtivá většina řidičů téměř nikdy nepotřebuje. Litrový tříválec v robustním voze? Na žádné jančení to není, ale při běžném užívání mi výkon nechyběl. Laciný interiér? S každým kilometrem stráveným za volantem jsem si uvědomoval, že za pořizovací cena auta je interiér vlastně fajn. Takže s čistým svědomím mohu prohlásit, že Dacia Duster TCe 100 LPG je daleko lepším vozem, než za jaký jsem ho považoval.

Plusy:

- cena

- podvozek

- vnitřní prostor

Mínusy:

- předsudky

- pro někoho malý výkon

- materiály v interiéru