Test DS 3 CROSSBACK 1,5 BlueHDi 130 A8, výrazný design a nízká spotřeba

Exteriér

Extravagantní francouzské DS 3 svými rozměry 4118 mm na délku, 1802 mm na šířku a 1543 mm na výšku nemá ve své kategorii luxusně pojatých malých crossoverů příliš konkurenci. Z hlavy mě napadá snad jen Audi Q2. BMW X1 a Mercedes Benz GLA jsou přibližně o 300 mm delší.

DS 3 chce o své zákazníky bojovat převážně odvážným vzhledem se zajímavými detaily. Vpředu zaujmou světlomety DS MATRIX LED VISION, které umožňují jízdu s trvale zapnutými dálkovými světly, aniž by vůz oslňoval ostatní v provozu. Z boku jsou nápadné zvláštně tvarované zadní dveře s poměrně nízkými bočními okny. Lahůdkou jsou pak zapuštěné kliky dveří, které se objevují pouze tehdy, když je potřeba.

DS3 Crossback 1,5 BlueHDi | foto: Petr Boháč

Interiér

Jelikož firma DS obecně míří na movitější klientelu, je interiér crossoveru ne o moc větší než u Škody Fabia, svým pojetím je zajímavý a využívá hodnotné materiály. Kam jen oko dohlédne a ruka dosáhne, vše je příjemné na pohled i na dotek. Někomu by možná nemuselo sednout přílišné použití kosočtverců, jsou opravdu téměř všude.

Přestože to na první pohled zvenčí nevypadá, místa uvnitř je překvapivě dost. To jak vpředu, tak také na zadních sedadlech, kde jsem neměl se svými 181 cm sebemenší problém sednout si sám za sebe a i nad hlavou mi ještě nějaký ten centimetr zůstal. Zavazadlový prostor má spíše průměrných 350 litrů objemu, po sklopení zadních sedadel, dělených v poměru 60:40, se tento objem zvětší na 1050 litrů. Největší konstruktérský přešlap vnímám u otevírání pátých dveří při potřebě dostat se do "kufru". Tlačítko pro otevření se nachází v horní hraně nárazníku, což s sebou nese ušmudlané prsty.

DS3 Crossback 1,5 BlueHDi | foto: Petr Boháč

DS3 Crossback 1,5 BlueHDi | foto: Petr Boháč

Pohonná jednotka

Námi testovaný DS 3 CROSSBACK je poháněn přeplňovaným vznětovým čtyřválcem o objemu 1499 ccm a výkonu 130 koní (96 kW) při 3760 ot./min. Točivým momentem pak vyvrcholí hodnotou 300 N.m. již při 1750 ot./min. Síla motoru putuje na přední kola přes 8 stupňovou automatickou převodovku.

DS3 Crossback 1,5 BlueHDi | foto: Petr Boháč

Jízda

Ač pod kapotou pracuje naftový motor, který se zvenčí projevuje svým typickým "chrochtáním", po zabouchnutí dveří nikterak neruší posádku. Ona celkově hlučnost na palubě odpovídá vozům o třídu až dvě vyšším. Motor spolupracuje s 8 stupňovou automatickou převodovkou s možností řazením pádly pod volantem. Sladění motoru a převodovky je na tak dobré úrovni, že s výjimkou podřazování při brzdění motorem při jízdě z kopce, jsem neměl potřebu převodovce do její práce kecat.

Jízdní komfort je také na dobré úrovni. Ani propadlý kanál cestující příliš necítí a přitom vůz ochotně mění směr a rychlejší průjezd zatáčkou nepůsobí vůbec dramatiky. I když crossover obecně do terénu moc nepatří, slušná světlá výška a krátké převisy hrají DS 3 do karet. Vůz zvládá i hodně zničené polní cesty. Velkým limitem pro jízdu mimo zpevněné komunikace je absence pohonu všech kol a malé křížení náprav, kdy není problém mít jedno kolo poměrně často ve vzduchu.

Spotřeba

DS3 1.5 BlueHDi ve městě konzumuje v závislosti na hustotě provozu mezi 5,3 až 6,8 litry na 100 km. Při jízdě po okresních komunikacích jsem se při pokusu o eko jízdu dostal na 3,5 litru, naopak při využívání výkonu motoru se spotřeba zvýšila na 6,5 litrů nafty na 100 km. Při dálničních 130 km/h točí motor nízkých 2100 ot./min, což s sebou nese i úsporu paliva, a tak si "Dé eSko" vezme jen 5,4 litrů na 100 km. Při pokusu o extrémně nízkou spotřebu jsem se na dálnici dostal na skvělých 2,4 litrů na 100 km. Výsledná spotřeba na konci týdenního testu byla 5,7 litrů na 100 km. Může za to hodně kilometrů strávených ve městě a svižné ježdění po kopcovitých okreskách.

DS3 Crossback 1,5 BlueHDi | foto: Petr Boháč

Cena

DS 3 CROSSBACK lze pořídit s motorem 1,2 PureTech o výkonu 100 koní a manuální 6 stupňovou převodovkou od 560 000 Kč. Na opačném spektru cenové tabulky najdete čistě elektrické DS 3 s výkonem 100 kW, za které si v nejvyšší výbavě GRAND CHIC v showroomu značky DS řeknou o 1 075 000 Kč.

Námi testované provedení je k té elektrické téměř na dostřel. Ač základní nafta začíná na 620 000 Kč, naše provedení v nejvyšší výbavě s řadou doplňků vyjde na 949 000 Kč.

Závěr

DS 3 CROSSBACK 1,5 BlueHDi 130 A8 je povedeným vozem, které dělá v podstatě vše tak, jak má, v mých očích však tato verze postrádá smysl. Se zážehovým motorem 1,2 PureTech o výkonu 155 koní dělá vše ještě o kus lépe a úspora okolo 1 litru paliva u vozu s pořizovací cenou téměř 1 milion Kč mi nepřijde skoro podstatná.

DS3 Crossback 1,5 BlueHDi | foto: Petr Boháč

Plusy:

- zpracování a použité materiály v interiéru

- odhlučnění na vysoké úrovni

- schopný podvozek

Mínusy:

- cena

- otevírání zavazadlového prostoru

- 1,2 PureTech je lepší volba