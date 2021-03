Test Renault Clio TCe 130 EDC, nejlepší vůz ve své třídě?

Exteriér

Renault Clio páté generace svým vzhledem navazuje na tu generaci předešlou. Alespoň co se vzhledu týče, generační obměna je spíše lehkou evolucí, než revolucí. Oproti čtvrté generaci je současné Clio o něco menší a co je hlavní, díky použití nové platformy CMF-B, kterou sdílí třeba s Nissanem Juke, také o podstatných pár desítek kilometrů lehčí. Poznávacím znamením "pětkového" Clia jsou nové full LED světlomety Led Pure Vision a lehce pozměněná příď, která vozu dodává na dynamice. Také zadní partie doznaly změn. Záď je uhlazenější a celek působí moderně.

Naše Clio bylo lakováno v oranžové barvě Valencia a jezdilo na 17" litých kolech. Dovolím si tvrdit, že spolu s Peugeotem 208 Gt-line je malý Renault nejhezčím vozem ve své třídě.

Renault Clio 130 TCe EDC | foto: Petr Boháč

Interiér

Interiér testovaného Clia je vyvedený v barevné kombinaci tmavě šedé a bílé barvy doplněné oranžovou linkou a oranžovými doplňky. Díky využití světlé barvy působí interiér vzdušně a prostorně. Ostatně porostou je uvnitř Clia v rámci třídy tak akorát. Já se svými 181 cm nemám problém si sednout sám za sebe a do zavazadlového prostoru se vejde skvělých 391 litrů nákladu.

Zmínku si zaslouží dvojce displejů. První sloužící jako přístrojový štít s možností různé grafiky. Moc se mi na něm líbily 2 funkce. Ta první byla ikonka ve tvaru Clia ve stejné barvě jako karoserie vozu, které při odbočování blikaly malinkaté blinkry. Druhá grafika byla udávání vzdálenosti do vozu jedoucího přede mnou ztvárněné v sekundách. Teprve tak si člověk uvědomí, jak moc se kolikrát zbytečně "lepí". Druhý 9,3" displej umístěny uprostřed na výšku (podobně jako v Tesle) složí jako multimediální navigační systémem Easy Link. Systém dokáže dynamicky měnit trasu dle aktuální dopravní situace nebo vyhledávat body zájmů přes Google Places. Zároveň podporuje Apple CarPlay. Dále při využívání navigace ukazuje aktuální cenu toho konkrétního paliva u benzínových pump. Grafika a logika ovládání je na průměrné úrovni, co si ale zaslouží pochvalu, to je rychlost odezvy na povel. Zde mají jiní francouzští i němečtí konkurenti se svými zamrzlými infotaimenty co napravovat.

Renault Clio 130 TCe EDC | foto: Petr Boháč

Pohonná jednotka

Přední kola testovaného Clia roztáčí přeplňovaný zážehový čtyřválec o objemu 1 333 ccm s výkonem naladěným na 96 kW (130 koní) při 5 000 ot./min. a točivým momentem 240 N.m. již od 2 000 ot./min. Motor spolupracuje se 7 stupňovou dvouspojkovou automatickou převodovku EDC.

Jízda

Po prvním usednutí za volant Renaultu mi přišlo, že je zde vše jinak. Dotykový displej infotaimentu je postavený na výšku a ne na šířku, jako u ostatních vozů, co mi prošly pod rukama. Takto koncipovaný displej má také co si vzpomínám, třeba taková Tesla model S. Také některé další ovládací prvky jsem hledal déle, než v jiných vozech. Snad jen s výjimkou klimatice a topení. To se ovládá velmi intuitivně pomocí trojice otočných ovladačů. Dobrá, na ovládání se za chvíli dá zvyknout, na co se ale zvyknout nedá, je výhled z vozu. Hlavě výhled přes malé zadní okno, navíc polepené 5 letou zárukou Ranault je opravdu mizerný.

Teď to možná vypadá, že se mi Clio nelíbí. Opak je pravdou, přední kola pohání motor se správným počtem válců s velikou chutí jít za plynem, automatická převodovka, která řadí. kdy má a podvozek, který ač bez zpětné vazby k řidiči umí být hravý a i přes elektronické pomocníky zvládne v zatáčkách při ostré jízdě nechat rozevlát do stran zadní nápravu. Clio je super ve městě, kde je mrštné a všude se vejde, tak i na okreskách. Neztratí se však ani na dálnici.

Ohledně motoru mám ovšem smíšené pocity. Je živý a má sílu. Občas je až moc jankovitý. Ne jednou mělo za horšího počasí tendenci prohrábnut při rozjezdu přední kola i při jen mírném sešlápnutí plynového pedálu. Na druhou stranu je podvozek tak schopný, že mi při ostřejší jízdě pár koníků chybělo. A proto nechápu, proč Renault dělá z mého pohledu stejnou chybu jako Peugeot. Ten má ve 208 1,2 PureTech se 130 koňmi, ale do 2008 dává 1,2 PureTech s výkonem 155 koní. Renault také do Clia dává 130 koňové TCe a přitom má v Capturu motor o stejném objemu naladěný na výkon 150 koní. Mít Clio o 20 koní více, bylo by skvělé. Takto je "jen" jedním z nejlepších ve své třídě.

Renault Clio 130 TCe EDC | foto: Petr Boháč

Spotřeba

Clio TCe 130 si ve městečkem provozu vystačí v průměru se 7,2 litry na 100 km. Při jízdě po okresních komunikacích není problém srazit spotřebu pod 5 litrů při normální jízdě. Snaha o Eco jízdu znamená spotřebu přiblížně o půl litru menší, avšak při častém využívání potenciálu přeplňovaného motoru není problém podívat se k 10 litrům na 100 km. Při jízdě po dálnici při ustálené rychlosti 130 km/h točí motor rozumných 2500 ot./min. a díky tomu je i spotřeba při jízdě po dálnici rozumných 5,8 litrů na 100km. Po týdenním ježdění se průměrná spotřeba ustálila na hodnotně 7,0 litrů na 100 km. Dalo by se jezdit i s výrazně lepší spotřebou, to by Clio nesmělo mít takovou chuť jezdit svižně.

Renault Clio 130 TCe EDC | foto: Petr Boháč

Cena

Renault Clio startuje na ceně 315 000 Kč. Za tuto cenu dostanete litrový tříválec o výkonu 49 kW (67 koní), manuální převodovkou a základní výbavou ZEN. Naopak nejdráž pořídíte hybridní Clio s označením E-TECH 140 a výbavou R.S. LINE, za které si u Renaultu řeknou o 550 000 Kč. Naše testovací provedení se s cenou 470 000 Kč blíží spíše horní cenové hranici.

Renault Clio 130 TCe EDC | foto: Petr Boháč

Závěr

Renault Clio bych přirovnal k Volkswagenu Golf. Nedělá nic nejlépe a zároveň nedělá nic blbě. Také zpracování a využití materiálů v interiéru je na dobré úrovni. S turbo-benzínovým čtyřválcem a dobrým podvozkem je navíc i příjemně živý, což ocení řidič, kterému vyhovuje příjemné a pohodlné auto, ale občas se nechá unést a chce protáhnout pár zatáček.

Plusy:

- vzhled

- živý motor i podvozek

Mínusy:

- výhled dozadu

- občas až moc živý motor