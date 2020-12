Test: Honda e Advence 17", digitální retro

Exteriér

Ještě jsem v testu neměl vůz, jehož design by byl více diskutovaný než ten u Hondy e. Lidé jsou buď z "éčka" nadšení a milují ho, nebo jim přijde příšerný a škaredý. V podstatě není nic mezi tím, nepotkal jsem nikoho, kdo by na Hondu neměl názor.

Mně osobně se "éčko" moc líbí. Přijde mi jako digitální retro prvního modelu Hondy Civic. Slyšel jsem i názory, že se podobá prvnímu vydání VW Golf. Nejvýraznějším prvkem na zeleném hatchbacku je jeho černá maska s kulatými světlomety. Totožná maska se nachází též v zadní partii vozu. Dalším výrazným poznávacím znamením Hondy e je absence zpětných zrcátek, jenž jsou nahrazeny kamerami a kliky zadních dveří jsou skryté u C sloupku vedle bočních okének.

Honda e | foto: Petr Boháč

Interiér

Honda u svého elektromobilu sází na jedinečnou palubní desku přes celou šířku kabiny, jenž se skládá z pětice displejů. Dva středové s úhlopříčkou 12,3" slouží jako informačně zábavný systém. Třetí displej v zorném poli řidiče poskytuje veškeré potřebné informace o jízdě. Je přehledný a dobře čitelný. Poslední dva displeje v rozích kabiny promítají dění za vozem, které je snímané zpětnými kamerami. Další, už poslední displej, najdeme u stropu. Vnitřní zpětné zrcátko má duální funkci, může fungovat jako klasické zrcátko a nebo může promítat dění za vozem z parkovací kamery.

Pouze 4 místný interiér sází krom displejů na kombinaci látky a dřeva. Prostor pro posádku je prostorný a vzdušný. Ani na zadních sedadlech nemá dospělá osoba problém s místem. Jediný problém s místem nastává v zavazadlovém prostoru. Ten má základní objem 171 litrů, z nějž mu ještě velkou část ukrajují dobíjecí kabely, které jsem si s sebou neustále vozil. Po sklopení opěradel druhé řady sedadel se objem pro zavazadla dá zvětšit až na 861 litrů.

Honda e | foto: Petr Boháč

Pohonná jednotka

Honda e byla od základu navrhována jako elektromobil, a proto se podařilo pohonnou jednotku výborně sladit. Lithium-iontový akumulátor s kapacitou 35,5 kW je ukrytý pod podlahou a napomáhá tak nízkému těžišti a skvělému rozložení váhy mezi nápravami v poměru 50:50. Elektromotor o výkonu 113 kW (154 koní) a točivém momentu 315 N.m. se nachází mezi poháněnými koly zadní nápravy.

Jízda

Jízdní vlastnosti elektrické Hondy jsou naprosto skvělé. Vděčí za to nízkému těžišti, skvělému rozložení hmotnosti mezi nápravami a hlavně bleskově reagujícímu motoru uloženému u té správné nápravy. Elektrické Hyundaie jsou dobré, ale mají poměrně značný problém s trakcí. U Hondy s náhonem na zadek tento problém z velké části odpadá. Ba co víc, když už se trakce nedostává (v extrémních případech), přichází proti predokolkám s nedotáčivým smykem, zábavné rozvlnění zádě. S vypnutým ESP, které opravdu drží vypnuté, není problém z každé křižovatky vystřelit s dveřmi napřed. Maličká elektrická Honda na požádání skvěle driftuje, ale zároveň když chcete, zvládá držet stopu jako motokára. Každé ráno jsem se těšil až usednu za volant a ujedu i jen pár kilometrů. Za mě nejzábavnější vůz v nízkých rychlostech, jaký jsem kdy řídil.

Jízda po městě nebo i po technicky náročnějších okreskách, tak tam je Honda e skvělá. Kam se vůbec nehodí, to jsou dálnice. Maximální rychlost je omezena na pouhých 145 km/h, takže z nuly na maximální rychlosti jste téměř okamžitě a pak vás v rozletu nemilosrdně zastaví omezovač, který ubere výkon motoru. Omezená maximální rychlost ani tak nevadí, stejně je maximální povolená rychlost ještě o 15 km/h nižší. Víc vrásek řidiči způsobí dojezd. Měl jsem dojezd okolo 150 km a chystal jsem se z Prahy do Litoměřic. Tam a zpět vzdálenost odpovídala dojezdu. Avšak spotřeba na dálnici, navíc za občasného topení, rychle ukrajovala z dojezdu. V Litoměřicích jsem pro jistotu před cestou zpět asi 40 minut nabíjel u Kávy s párou (kavárna s nabíjecím strojem). Stojan 40 minut dobil pouze okolo 2 kWh a vydal jsem se zpět do Prahy. Avšak dojezd se mi stále nezdál, a tak jsem zastavil po 10 km u rodičů na půl hodiny na kávu s úmyslem docucat ještě pár Wattů. Po odpojení svítil dojezd 70 km a cesta byla dlouhá 55 km. Říkal jsem si dobrý, to už v pohodě dám. No v pohodě to nebylo. Dojezd klesal s každým ujetým kilometrem téměř o kilometr a půl. Jízda po dálnici směr Praha tak byla opravdu nepříjemná. Jel jsem ustálenou rychlostí 85 km/h a bez topení. Venku bylo okolo nuly, a tak abych úplně nezmrznul, ohříval jsem si díky vyhřívanému volantu alespoň prsty. I přes takto úspornou jízdu jsem posledních 5 km k nabíjecímu stojanu dojel s dojezdem 1 km.

Po městě kam je Honda e určená, je skvělá. Okresky mezi ne příliš vzdálenými městy řidiče opravdu baví. Ale dálnice pro Hondu e opravdu není. Na trhu jsou jiné podobně drahé elektromobily, které po dálnici zvládají ujet téměř 2x tolik kilometrů.

Spotřeba

Nová Honda e je primárně určena pro jízdu ve městě, kde si za svou práci řekne v průměru 17 kWh na 100 km. Lepších výsledků jsem dosáhl při jízdě po okresních komunikacích, kde při normální jízdě není problém udržet spořebu energie okolo 14 kWh, při opravdu klidné jízdě jsem s "éčkem" zvládl jet dokonce za 9,9 kWh. Kámen úrazu nastává ostatně jako u většiny elektromobilů při jízdě po dálnici. Zde při ustálených 130 km/h stoupala spotřeba na 22,5 kWh.

Jelikož jsem absolvoval velkou část cest po dálnici a během týdne se značně ochladilo, což mělo za následek potřebu častého topení, byla konečná průměrná spotřeba energie 19,1 kWh na 100 km. Při této spotřebě se s Hondou e dá při plném dobití ujet přibližně 185 km.

Honda e | foto: Petr Boháč

Cena

Ceník Hondy e je velice jednoduchý a přehledný. Když pomineme metalický lak, za který se proplácí 16 900 Kč, nebo balíčky služeb (ve stovkách Kč), na výběr jsou pouze tři verze. Základní Honda e s výkonem 100 kW (136 koní) stojí 889 900 Kč. Nad ní se nachází Honda e Advence - 16", která nabízí veškerou možnou výbavu a stojí 976 900 Kč. Poslední model je Honda e Advence - 17". Ta má totožnou cenu i výbavu, jako Advence - 16", pouze namísto 16" kol používá kola 17". Ty mají i širší pneumatiky, což má za následek vyšší spotřebu a tím i menší dojezd (222 km vs. 210 km).

Závěr

Nová Honda e je velice povedené městské autíčko, které umí být neobyčejně zábavné. Jeho omezený dojezd je při primárně městském, popřípadě příměstském užívání dostatečný. Jako s jediným autem do rodiny bych s ním moc nepočítal, ale jako druhé se jeví zcela ideální. A věřím, že kdyby ráno odcházel muž i žena do práce ve stejnou dobu, ještě by proběhla přetahovaná o klíče právě k Hodně e.

Honda e | foto: Petr Boháč

Plusy:

- nejzábavnější vůz v nízkých rychlostech, jaký znám

- zpracování interiéru

- manévrovatelnost

Mínusy:

- nízký dojezd

- omezená praktičnost

- vzhled se nezamlouvá každému