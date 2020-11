Test Peugeot 208 1,2 Pure Tech 130 GT-Line A8, jen krůček k dokonalosti

Exteriér

Peugeot 208 klame tělem a působí větším dojmem než ve skutečnosti je. Svůj podíl na tom mají blatníky , jejichž černé plastové lemy mají za úkol opticky zvětšit použitá 17“ kola. Jak jsem již naznačil v testu naftové 208, nepokládám toto řešení za příliš šťastné. U předchozího vozu ve stříbrné barvě působily lemy jako pěst na oko. Tentokrát máme barevné provedení "Šedá Platinium", na kterém černé lemy tak výrazně do očí nebijí.

Ač je vzhled subjektivní záležitost, za sebe musím říct, že nový Peuget 208 vypadá skvěle. Působí sportovním dojmem s prvky elegantního designu. Celkově se tyto dva světy spojují ve velmi povedený celek. Na první pohled člověka zaujme nadčasový design přední části vozu, zejména pak lehce agresivní optika předních světlometů spolu se „Lvími zuby“. Světlomety jsou Full Led a v noci zaručují vysoký výkon.

Když se přesuneme k zadní části vozu, opět zde dominují Led zadní lampy , připomínající tentokrát Lví drápy. Nad zadním sklem sedí decentní spoiler a spodní část nárazníku 208 zdobí černý difuzor s dvojitou kulatou koncovkou výfuku. V dolní části nárazníku se též nachází integrované mlhové světlo. Jestli malý Peugeot vypadá skvěle zepředu, zezadu je možná ještě hezčí. Jen škoda těch ohavných černých lemů blatníků.

Peugeot 208 GT-Line 1,2 PureTech 130 | foto: Petr Boháč

Interiér

Uvnitř Peugeotu 208 GT-Line to vypadá snad ještě lépe než zvenčí. Sportovně tvarovaná sedadla vypadají skvěle a nejen vypadají. Poskytují dobré držení těla v zatáčkách a zároveň jsou příkladně pohodlná. Sedadla obecně má současný Peugeot na vysoké úrovni. Sedadlo spolujezdce má integrovaný ISO Fix, tudíž si i nejmenší členové posádky mohou užít futuristický i-COCPIT 3D.

Po usednutí do sedačky řidiče si nelze nevšimnout černé stropnice spolu s ambientním osvětlením palubní desky a výplně dveří. Interiér tak vypadá moderně a útulně. Dále pak zaujme sportovně laděný, na obou stranách zploštělý volant, o malém průměru . Nad ním se nachází kaplička s digitální 3D přístrojovou deskou, jejíž čitelnost je spíše průměrná.

Ve středu palubní desky vyniká velký 10,25“ displej infotainmentu s povedenou grafikou a poměrně svižnou odezvou v přepínání různých zákoutí Menu. Ovšem má to i svoje nevýhody, zejména pak ovládání docela důležitých věcí pomocí dotykového displeje. Za jízdy není zrovna jednoduché si přenastavit např. aktuální teplotu klimatizace. Zde bych rozhodně uvítal manuální ovladač. Pod tímto displejem infotainmentu se nacházejí výdechy ventilace. Pod těmito výdechy naleznete manuální ovladač hlasitosti audiosystému, který ve 208 zní fantasticky. Pochválit zaslouží za kvalitu zvuku i při vysokých hlasitostech a hutnost basové složky vycházející z vestavěného subwooferu. Vedle tohoto ovladače nalezneme přepínač výstražných blinkrů, vyhřívání okna apod. Tato tlačítka jsou kombinována mechanicky plus dotykově, což působí luxusním dojmem. Celkově použité materiály v interiéru jsou na vysoké úrovni a co se zpracování týče, nemám Peugeotu co vytknout.

Prostoru je ve 208 dostatek, a to jak vpředu, tak překvapivě i na zadních sedadlech. Já se svou průměrnou výškou lehce na 180 cm jsem ve druhé řadě sedadel absolvoval asi 159 km a neměl jsem problém si po cestě chvíli schrupnout . Také objem zavazadlového prostoru, jenž činí 309 litrů v základní poloze , bohatě stačí. Po sklopení zadních opěradel vznikne prostor 994 litrů, který trochu kazí schod od sklopených sedaček.

Peugeot 208 GT-Line 1,2 PureTech 130 | foto: Petr Boháč



Pohonná jednotka

Pod přední kapotou Peugeotu 208 se nachází přeplňovaný řadový tříválec 1.2 PureTech o přesném objemu 1199 ccm. Ač se nejedná o nejsilnější "jednadvojku" koncernu PSA, v tomto modelu se jedná o nejsilnější spalovací motor (silnější je jen elektrická verze). Maximální výkon tohoto tříválce je 96 kW (130 koní) při 5500 ot./min. Točivý moment vrcholí hodnotou 230 N.m. již od 1750 ot./min. Motor spolupracuje s 8 stupňovou automatickou převodovkou a pohání kola přední nápravy.

Peugeot 208 GT-Line 1,2 PureTech 130 | foto: Petr Boháč

Jízda

Ač je motor 1.2 PureTech příjemným společníkem na cesty, během jízdy hraje až druhé housle. Prim zde jednoznačně hraje podvozek. Ten v sobě perfektně skloubil jisté jízdní vlastnosti a komfort. 208 skvěle zatáčí, její podvozek je nezáludný a příkladně drží stopu. Při tom si i na 17 " kolech s poměrně nízkým profilem zachovává komfort srovnatelný s o jednu až dvěma třídami většími vozy. Nerozhodí ho žádný výmol ani propadlý kanál.

Co se dynamických schopností týče, tak tříválci v kombinaci s 8 stupňovou automatickou převodovkou není téměř co vytknout. Ochota jít za plynem je příkladná a v drtivé většině případů je výkonu až až. Ovšem když se rozvášníte, zjistíte, že motor má své mezery. Ty se nejvíce projeví při výjezdu z pomalé zatáčky. Minete apex a po sešlápnutí plynového pedálu do podlahy se nic neděje. Doba je to sice krátká, ale pocitově trvá věčnost, než se turbo opět pořádně roztočí a vůz vystřelí ze zatáčky pryč.



Spotřeba

Spotřeba po městě je jak jinak velmi ovlivněna hustotou provozu. Při průjezdu prázdnou Prahou jsem se dostal na krásných 5,5 litrů, naopak při poskakování v kolonách zaznamenalo 8,7 litrů. Průměrně se s 208 po městě jezdí za 7,3 litrů na 100 km.

Při dálničních 130 km/h si vůz nárokuje 6,7 litrů benzínu. Při jízdě po okresních silnicích se spotřeba pohybuje v závislosti na váze pravé nohy mezi 4,2 až téměř 8 litry. Průměrně se však dá po okresních komunikacích jezdit za 4,9 litrů na 100 km. Po týdenním testu jsem se s Peugeotem 208 1,2 PureTech dostal na dle mého názoru solidních 5,8 litrů Naturálu 95 v průměru.

Peugeot 208 GT-Line 1,2 PureTech 130 | foto: Petr Boháč

Cena

Cena Peugeotu 208 začíná na částce 315 000 Kč. Za tuto částku získáte základní výbavu spojenou s motorizací 1.2 PureTech 75 S&S MAN5. Naopak nejdražší je elektrická verze Peugeot E-208, která startuje na částce 820 000 Kč.

Testovaný Peuget 208 1,2 PureTech 130 A8 GT-Line začíná na částce 525 000 Kč. Půl milionu za 4 metry dlouhý městský hatchback není úplně málo. Avšak za tyto peníze dostanete nečekaně dospělé auto s nadstandardní výbavou a dobrými jízdními vlastnostmi.



Závěr

Peugeot 208 je skvělé malé auto. Dobře vypadá, jízdní vlastnosti jsou na vysoké úrovni a se 130 koňovým benzínovým motorem je jeho dynamický projev velice příjemný. Avšak lámu si hlavu, proč se u Peugeotu rozhodli nezařadit do palety motorů též nejsilnější 1,2 PureTech o výkonu 155 koní. Měl jsem s tímto motorem čest ve vozech DS 3 a Peugeot 2008 a musím uznat, že byl skvělý. V lehčí 208 by tento motor zazářil a vůz by mohl hrdě nosit označení GTi, ne pouze GT-Line.

Peugeot 208 GT-Line 1,2 PureTech 130 | foto: Petr Boháč

Plusy:

- Vzhled

- Interiér

- jízdní vlastnosti

Mínusy:

- při ostré jízdě znatelná prodleva turba

- 1,2 PureTech 155 koní by vozu moc slušel

- černé lemy blatníků