Čínská Geely vstoupí na český trh. Kavárny byl úlet, prodej a servis zřejmě s Nissany

Jedna z největších čínských automobilek Geely vstoupí na začátku příštího roku na trh v České republice, v Maďarsku a na Slovensku. Vozy bude nabízet prostřednictvím firmy Grand Automotive Central Europe. Prvním prodávaným typem by měl být elektromobil Geometry C. Firma to na začátku týdne oznámila v tiskové zprávě zaslané ČTK. Již minulý rok přitom oznámila vstup na český trh další velká čínská značka Dongfeng, která prostřednictvím společnosti Bidli začala nabízet rovněž elektromobily.