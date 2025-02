Ford se vrací do Le Mans: Chystá odvetu proti Ferrari

Ford si jde do Le Mans pro vítězství, a to s jasným odkazem na svou slavnou minulost. „Nezávodíme proto, abychom dojeli druzí,“ zaznívá sebevědomě z tábora amerického giganta. Ford Performance se tak pustí do boje s těmi nejlepšími – od Ferrari přes Porsche až po Toyotu. A cílem není nic menšího než zopakovat legendární triumfy z 60. let.

Bill Ford, výkonný předseda společnosti, neskrývá nadšení: „Le Mans je pro nás víc než závod. Je to místo, kde jsme psali historii, kde jsme porazili Ferrari a kde jsme znovu šokovali svět. A teď se vracíme, abychom to zopakovali.“ Jasně tím naznačuje, že Ford nechce být jen do počtu, ale že míří rovnou na nejvyšší stupínek.

Technické detaily nového speciálu zatím nejsou známé, ale jedno je jisté – Ford musí splnit přísná pravidla pro hybridní pohonné jednotky a výkon omezený na 500 kW. „Je to nová éra motorsportu značky Ford,“ říká Ford s tím, že v Le Mans hodlá hrát prim. A historie ukazuje, že když si modrý ovál něco usmyslí, umí soupeře pořádně potrápit.

Ford už se ve vytrvalostních závodech rozehřívá – mustang GT3 sbírá zkušenosti, zatímco značka připravuje svůj velký návrat. Připomeňme, že v roce 2016 Ford slavil v Le Mans vítězství v kategorii GTE Pro přesně 50 let po ikonickém triumfu s GT40. „Když jsme se vrátili, znovu jsme šokovali svět. Teď se těšte, co přijde dál,“ vzkazuje Ford soupeřům.

A ti si jeho comeback určitě dobře hlídají. Ferrari, které v posledních dvou ročnících Le Mans zvítězilo, ví, co znamená mít Ford v zádech. Teď se tedy rýsuje další epická kapitola soupeření, které před desítkami let změnilo motorsport. A pokud má Ford pravdu, může se klidně zopakovat další památný souboj o legendární vítězství.

FIA WEC 2027, nejzajímavější v historii?

Ford se vrací do nejvyšší ligy vytrvalostních závodů a ještě více rozdmýchá konkurenci v FIA WEC. Společně s ním se v roce 2027 přidá také Genesis, čímž se počet velkých značek v kategorii Hypercar zvýší na deset. Šéf WEC Frédéric Lequien neskrývá nadšení: „Ford je po desetiletí synonymem úspěchu na trati i mimo ni. Jeho návrat potvrzuje rostoucí prestiž šampionátu.“

Prezident Automobile Club de l'Ouest Pierre Fillon zdůrazňuje historickou váhu tohoto okamžiku. „Po téměř 60 letech se Ford vrací do nejvyšší úrovně závodu 24 hodin Le Mans. Tato značka vždy patřila k legendám a její souboje s Ferrari se zapsaly do dějin,“ říká Fillon s odkazem na slavná vítězství Fordu GT40 v 60. letech.

Startovní pole Hypercar tak nabývá na síle a přítomnost deseti prestižních výrobců slibuje epickou podívanou. Ferrari, Toyota, Porsche, Peugeot, Cadillac, BMW, Alpine, Aston Martin, Genesis a nyní i Ford – to je sestava, která Le Mans promění v ultimátní bitvu automobilek.

Ford už v minulosti ukázal, že do Le Mans nejezdí jen do počtu. V roce 2016 vyhrál třídu GTE Pro, čímž zopakoval svůj historický úspěch z roku 1966. A jak naznačuje Pierre Fillon, nevrací se proto, aby hrál druhé housle. „Ford vždy závodil s jasným cílem – vítězství. A jeho obnovený souboj s Ferrari bude nepochybně pastvou pro fanoušky motorsportu.“

Sezóna 2027 se tak už nyní rýsuje jako jedna z nejzajímavějších v historii FIA WEC. Návrat Fordu přinese další kapitolu legendárního soupeření a zvýší už tak obrovskou prestiž šampionátu. Jak dopadne nový souboj gigantů? To ukáže až trať v Le Mans.