24h Daytona 2025: Porsche získalo v závodě již 20. vítězství

Porsche si na 24hodinovce v Daytoně připsalo historické 20. celkové vítězství. Vozy Porsche 963 s číslem 7, pilotované Felipem Nasrem, Nickem Tandym a Laurensem Vanthoorem, dokázaly vyhrát v napínavém závěru.

Felipe Nasr, bývalý pilot formule 1, rozhodl o vítězství přibližně 20 minut před koncem závodu, když efektivně předjel svého týmového kolegu Matta Campbella, jenž jel v Porsche #6 s Kevinem Estrem a Mathieu Jaminetem.

Tento triumf znamenal pro Nasra druhé vítězství v řadě v Daytoně. Na třetím místě skončila posádka s Acurou #60, kde se střídali Tom Blomqvist, Colin Braun, Scott Dixon a Felix Rosenqvist.

Porsche slaví vítězství, ale pro BMW to byla jiná kapitola plná zklamání. Vůz BMW #24, s Philippem Engem, Driesem Vanthoorem, bývalým pilotem F1 Kevinem Magnussenem a Raffaelem Marciello, bojoval až do posledního momentu o vítězství, které by pro ně znamenalo první triumf v Daytoně od roku 1976. Nakonec však skončili pouze čtvrtí. Důvodem byla nehoda, kdy Dries Vanthoor, zhruba hodinu před koncem závodu, při útoku narazil do Porsche #6. Kvůli poškození přední části vozu museli zajet do boxů, což je připravilo o umístění na stupních vítězů.

Druhé BMW M Hybrid V8 (#25), s René Rastem, Marcem Wittmannem, Sheldonem van der Lindem a Robinem Frijnsem, se po problémech s výměnou brzd umístilo až na sedmém místě, ztrácelo dvě kola. Skvělé výkony ale předvedl mistr světa Formule E Pascal Wehrlein, který v soukromém Porsche 963 JDC Millera skončil na šesté pozici při svém debutu v Daytoně.

Němečtí jezdci dominovali také ve třídách GTD-Pro a GTD. V GTD-Pro zvítězil Ford Mustang GT3 #65, jehož pilotem byl Christopher Mies. Třetí místo v této třídě obsadil druhý Mustang GT3, ve kterém jel bývalý šampion DTM Mike Rockenfeller. V kategorii GTD si triumf připsali Marvin Kirchhöfer a Lars Kern, kteří v Corvette Z06 vyhráli a od hlavního sponzora Rolex si odnesli dvoje hodinky.