Škoda 935 Dynamic: Vlivu aerodynamiky se nevšimli jen u Tatry

Píše se rok 1935 a v Praze začíná 25. ročník automobilové výstavy. Pozornost na sebe ihned strhává prototyp vozu ŠKODA 935 DYNAMIC, který je zhmotněním snahy mladoboleslavských konstruktérů o nasazení pokrokových, leckdy netradičních technických řešení v praxi. Svými přísně proudnicovými tvary reaguje ŠKODA 935 DYNAMIC na tehdejší počátky využití vědeckých poznatků z oblasti aerodynamiky při automobilové konstrukci. Unikátní prototyp dosáhl již v roce 1935 výjimečné hodnoty součinitele odporu vzduchu cx=0,37 a ze získaného know-how těžily i následné sériové modely, např. ŠKODA POPULAR MONTE CARLO (1936) či „dálnicová“ verze vozu ŠKODA RAPID 1500 OHV (1939).

ŠKODA 935 DYNAMIC však není pro fanoušky automobilové konstrukce zajímavá pouze svým tvarem, ale i dalšími technickými prvky. Automobil totiž pohání kapalinou chlazený čtyřválcový dvoulitrový motor typu „boxer“ – tedy s protilehlým uspořádáním válců - uložený před zadní nápravou. K tomuto umístění vedla konstruktéry snaha na optimalizaci těžiště vozu a tím i zlepšení jeho jízdních vlastností. Motor dosahuje výkonu 40 kW (55 koní) a vůz s úctyhodným rozvorem 3200 mm dokáže vyvinout rychlost až 130 km/h. Pozornosti by neměla uniknout ani francouzská čtyřstupňová elektromagnetická převodovka Cotal s předvolbou, umožňující poloautomatické řazení.

Konstrukce vozu ŠKODA 935 DYNAMIC, jeho parametry i získané zkušenosti vedly v Mladé Boleslavi k následné úvaze, že by se upravený a kompaktnější vůz mohl v roce 1937 zúčastnit slavné Rallye Monte-Carlo, na které v roce 1936 triumfovala posádka Pohl-Hausman s roadsterem ŠKODA POPULAR. Tehdejší šéfkonstruktér Karel Hrdlička si 25. března 1936 poznamenal do svého deníku: „935 vylehčíme na soutěžový vůz pro Pohla – snad s kompresorem?“ Hned v dubnu dokonce vznikl výkres dvoumístného sportovního vozu, ale z celého záměru nakonec sešlo a historická stopa se ztrácí v roce 1939, kdy byl vyvíjený sportovní automobil předán do skladu ojetých vozů.

Jediný dokončený exemplář vozu ŠKODA 935 DYNAMIC byl jako ojetý roku 1939 prodán soukromému majiteli. Od něj jej v 60. letech vykoupila automobilka zpět pro vznikající sbírku historických modelů. Před třemi lety byla dokončena náročná a důkladná renovace unikátního vozu, který patří k ozdobám sbírek ŠKODA Muzea v Mladé Boleslavi.