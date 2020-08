Cesta časem s dvanácti milníky historie Škody

Spektrum vozů sahá od prvního automobilu tehdejší značky, modelu L&K Voiturette A z roku 1905, až po stále ještě maskovaný model Škoda Enyaq iV. Nové elektrické SUV, které bude oficiálně představeno tento rok, je symbolem vykročení do nové éry značky Škoda. Tento vůz v sobě spojuje nápady, inovace a vlivy 125 let historie společnosti.

Série elegantně střižených vozů Popular Monte Carlo odkazovala na úspěchy vozů Škoda na legendární rallye | foto: Škoda Auto

Cesta historií vedla od budovy Škoda Muzea, která se nachází u hlavního výrobního závodu společnosti v Mladé Boleslavi a v níž jsou některé z vozů vystavené jako exponáty, mimo jiné kolem zámků Mcely a Loučeň. Zastávkou byla také Úhelnice, ve které se nachází testovací centrum společnosti.

Jedinečné korzo

Každý z dvanácti milníků jedinečného korza ovlivnil svou dobu a představoval kapitolu v historii vývoje vozů značky Škoda. Tradici automobilky reprezentují vozy L&K Voiturette A, vyráběné v letech 1905-1907, Škoda Superb první generace (1934 až 1949) a Škoda Popular Monte Carlo (1936 až 1939), stejně jako kabriolet Škoda Felicia (1959 až 1964), Škoda 1000 MB (1964 až 1969), Škoda Trekka (1966 až 1972) a Škoda 110 R Coupé (1970 až 1980). Období od poloviny osmdesátých let minulého století reprezentují modely Favorit (1987 až 1994), první moderní

generace modelu Octavia (1996 až 2010), Škoda Yeti (2009 až 2017), Škoda Scala vyráběná od roku 2018 a ještě maskovaný model Škoda Enyaq iV, který bude brzy představen veřejnosti.

Škoda 110 R | foto: Škoda Auto

Modelem L&K Voiturette A všechno začalo

Základní kámen úspěšné historie společnosti Škoda položili otcové a zakladatelé Václav Laurin a Václav Klement v roce 1905 vozem L&K Voiturette A. Deset let po založení podniku a bezprostředně navazující výrobě jízdních kol a motocyklů tak v tomto podniku vznikl první automobil. Vrcholným modelem třicátých let byl působivý model Škoda Superb, který byl již tehdy vlajkovou lodí s velkorysým prostorem a špičkovým komfortem jízdy, stejně jako vůz Škoda Popular Monte Carlo, velmi dynamický mimo jiné i díky uspořádání pohonu Transaxle s převodovkou umístěnou u zadní nápravy. S tímto modelem, vzniklým při příležitosti prvního umístění na stupních vítězů v legendární Rallye Monte Carlo, zavedla značka Škoda i označení Monte Carlo, kterým se dodnes označují sportovní verze modelů Fabia, Scala a Kamiq. Stejně jako model Popular Monte Carlo je designovou ikonou i model Škoda Felicia z roku 1959.

Škoda 1000 MB se samonosnou karoserií a vzadu umístěným motorem s hliníkovým blokem

Jízdy se účastnily hned tři modely ze šedesátých let. S technicky průkopnickým vozem Škoda 1000 MB vsadila Škoda v roce 1964 poprvé na samonosnou karoserii a zahájila tak éru vozů s motorem vzadu. Blok motoru se vyráběl patentovaným procesem tlakového lití hliníku, který tak podtrhoval vysokou strojírenskou odbornost v mladoboleslavském závodě. Koncept pohonu s motorem vzadu a pohonem zadních kol využíval rovněž model Škoda 110 R z roku 1970. Ze sportovního dvoudveřového kupé později vycházel vůz Škoda 130 RS, slavící úspěchy na závodních okruzích a soutěžních tratích, na které se ještě dnes odvolávají sportovní modely RS. Trekka, která vznikla v roce 1966 na Novém Zélandu, vycházela z původního modelu Octavia a je předchůdcem dnešních modelů SUV. Terénní vůz byl zkonstruován na míru speciálním požadavkům trhu a potřebám jeho zákazníků.

Škoda Trekka se dodávala s některou z prakticky řešených dvou- až osmimístných karoserií. Díky malým převisům a solidní světlé výšce si dobře vedla i v terénu, ačkoli disponovala jen pohonem zadních kol. | foto: Škoda Auto

Pohon předních kol a debut moderního modelu Octavia

Dalším milníkem v historickém korzu je model Škoda Favorit. Kompaktním modelem, navrženým karosářským studiem Bertone, se Škoda v roce 1987 zařadila k výrobcům automobilů s uspořádáním vše vpředu. Vedle verze hatchback nabízela také varianty kombi a pickup. Model Octavia z roku 1996 je prvním modelem značky Škoda, kompletně vyvinutým pod záštitou koncernu Volkswagen, který značce otevřel cestu k pozici velkoobjemového výrobce. Jeho nabídka prostoru a přesvědčivý poměr ceny a kvality se následně staly pevnou součásti identity všech produktů značky. Škoda Yeti v roce 2009 představil úspěšný vstup do segmentu modelů SUV. Tam značka, jejíž kompletní rodinu vozů SUV dnes tvoří modely Kamiq, Karoq, Kodiaq a budoucí model Enyaq iV, získala nové zákazníky. Model Yeti byl žádaný i pro četné 'Simply Clever' prvky, například individuálně posuvné sedadla VarioFlex. S modelem Scala zavedla Škoda v roce 2018 nový designový jazyk a vedle pro značku typické velkorysé nabídky prostoru, teď nabízí i emocionálně pojatý exteriér. Automobilka současně udělala velký krok v oblasti konektivity – model Scala je prvním vozem značky, který je stále online.

Škoda Enyaq iV bude dodávána se třemi různými kapacitami baterie, pěti výkonovými stupni a nabídne i rychlonabíjení | foto: Škoda Auto

Enyaq iV posouvá značku Škoda do elektrické budoucnosti

Stejně jako svou éru ovlivnil každý z ostatních jedenácti automobilových milníků, ovlivní rovněž výrazně značku v příštích letech nový model Enyaq iV. Škoda v něm sesnoubí všechny přednosti vozů značky, jako je esprit, vynalézavost, designérský um, odvaha a nápaditost spolu s moderními technologiemi. Je to esence všech hodnot značky, je překvapivá, praktická a 'Simply Clever'. Model Enyaq iV je výsledem zkušenosti 125ti leté historie vývoje, kompetence, kreativity a nadšení, a povede značku do udržitelné a elektrické budoucnosti. Světová premiéra modelu se bude konat v druhé polovině roku, prodej pak bude zahájen v prvním čtvrtletí roku 2021.