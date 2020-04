Kde se vzal mýtus o tom, že logo BMW symbolizuje vrtuli? 

Mnoho lidí si myslí, že logo BMW je stylizovanou vrtulí,“ říká Fred Jakobs z BMW Group Classic. „Ale pravda je trochu jiná.“ Logo zpočátku nebylo potřeba. Historie názvu BMW – Bayerische Motoren Werke – se datuje zpět do roku 1917. BMW vzniklo na základě toho, co zbylo z výrobce leteckých motorů Rapp Motorenwerke, sídlícího v Mnichově, hlavním městě spolkové země Bavorska v jižním Německu. I když se změnil název společnosti, technické vybavení, majetek a pracovní síla zůstaly stejné.

Když byl název BMW v červenci 1917 poprvé zaregistrován jako obchodní značka, společnost neměla žádné logo. Stejně tak v první reklamě ze zmíněného roku nebyl žádný symbol nebo emblém BMW. Co ale součástí reklamy bylo, tedy kromě leteckých motorů, byly plány do budoucna a připravovaná řada produktů: motory pro automobily, zemědělské stroje a lodě.

logo | foto: BMW

„V tehdejších dobách nebylo logo ani jeho význam žádným způsobem prezentovány široké veřejnosti, jako je tomu dnes, a BMW navíc nemělo žádné koncové zákazníky, kteří by to vyžadovali,“ vysvětluje Fred Jakobs. Hlavní náplní obchodní činnosti byla výroba a údržba leteckých motorů pro německé letectvo.

Logo BMW obsahuje obrácené bavorské barvy

Nicméně i tak 5. října 1917 dostala mladá společnost své vlastní firemní logo. Tento první znak BMW, který byl registrován na německém císařském registru ochranných známek, zůstal kulatý jako původní logo společnosti Rapp. Vnější kruh byl tehdy ohraničen dvěma zlatými linkami a v něm byla umístěna písmena BMW.

V logu společnosti byla zmíněna i domovská spolková země, tedy Bavorsko. Čtvrtiny vnitřního kruhu znaku BMW zobrazují oficiální barvy Bavorska – bílou a modrou. Ale jsou umístěny v opačném pořadí (tedy alespoň podle toho, jak daleko jdou pravidla heraldiky, kde se symboly čtou po směru hodinových ručiček zleva odshora). Důvodem opačného umístění modré a bílé v logu BMW byl tehdejší lokální zákon o ochranných známkách, který zakazoval použití stáních znaků, barev a dalších symbolů suverenity z komerčních důvodů.

Kde se vzal mýtus o tom, že logo BMW symbolizuje vrtuli?

Dokonce i dnes mnoho lidí stále věří, že logo BMW odkazuje na roztočenou vrtuli. Jak se to stalo? Mýtus o BMW vrtuli se zrodil několik let poté, co vzniklo první logo společnosti. Reklama na BMW z roku 1929 ukazovala letadlo s nápisem BMW na rotující, stylizované vrtuli. Na začátku celosvětové ekonomické krize se reklama snažila prezentovat nový letecký motor BMW, který byl vyráběn na základě licence od společnosti Pratt & Whitney. Interpretace vrtule do reklamního obrázku se mladé společnosti velmi hodila, protože vyzdvihovala kořeny společnosti jakožto experta na konstrukci leteckých motorů.

logo | foto: BMW

Následně, v roce 1942, samo BMW spojilo vrtuli se symbolem společnosti. V publikaci BMW zvané „Flugmotoren-Nachrichten“ (Novinky leteckých motorů) se objevil článek, v němž byl znak BMW vysvětlen jako připomínka rotující vrtule. Článek byl doplněn o fotografii loga BMW překrytého právě rotující vrtulí. BMW se v průběhu času nijak zvlášť nesnažilo tento mýtus vyvrátit.

BMW logo: Význam a historie

Znamená to, že příběh loga BMW je založen na legendě – a legenda je i dnes stále živá. „BMW po dlouhou dobu nevydávalo příliš námahy na to, aby mýtus o tom, že logo BMW je vrtule, nějak vyvrátilo,“ vysvětluje Fred Jakobs z BMW Group Classic. Takže pokud se někdo drží příběhu s vrtulí, podle expertů to nemusí být úplně špatně. Ale zároveň není tak úplně pravda, že by v logu společnosti byla letecká vrtule. Díky neustálému opakování se z tohoto tvrzení nakonec stal jakýsi druh „městského mýtu“. „Tato interpretace byla po dobu 90 let zcela běžná, takže mezitím získala určité ospravedlnění,“ vysvětluje Jakobs. Logo BMW se v ulicích poprvé ukázalo v roce 1923, a to na palivové nádrži prvního motocyklu společnosti: BMW R 32.