Půl století městských vozů značky Peugeot, vzpomenete si na všechny?

Městský vůz není určen jen pro městský provoz. Je to také typ vozu, který pro mnohé představuje první automobil. Často otvírá možnosti mobility a určité svobody. Díky 25 milionům městských vozů vyrobených za poslední půlstoletí umožnil Peugeot několika generacím motoristů poprvé usednout za volant. S vozem Peugeot e-208 zpřístupnil také elektromobilitu.

Od modelu Peugeot 104 z roku 1972 až po dnešní Peugeot 208 se v nabídce značky Peugeot vystřídalo 10 generací městských vozů. Cíle byly vždy stejné: nabízet vozy, které umožní co největšímu počtu lidí přístup k pohodlné, bezpečné, praktické a moderní mobilitě, která je dnes tišší a čistší než kdykoli předtím.

Základ této řadě položil všestranný, ale kompaktní Peugeot 104. Aby Peugeot co nejpřesněji vyhověl potřebám svých zákazníků, měl ve své nabídce vždy dva typy malých vozů: čistě městské vozy a víceúčelové městské vozy…

MĚSTSKÉ VOZY DVOJKOVÉ ŘADY

Peugeot 205 (1983–1998): přezdívaný „Sacré numéro“

S modelem Peugeot 205 vstoupila značka Peugeot do moderní éry. Svým designem, výkonem a rozmanitostí verzí (benzín, nafta, 3 nebo 5 dveří, kabriolet, užitková verze) si získal všeobecné uznání. Dlouhou dobu určoval velikost vozů v tomto segmentu: 370 cm. V polovině 80. let zachránil jeho obchodní úspěch značku Peugeot před důsledky kritické finanční situace a zajistil oživení značky. Jeho verze GTI (105, 115 a 130 k) si získaly respekt příznivců výkonných vozů. Jeho úspěchy v běžných i dálkových rallye se zapsaly do historie automobilového sportu.

Peugeot 205 GTI | foto: Peugeot

• Délka: 371 cm (3 a 5 dveří)

• Výkon: 45–200 k

• 5 278 050 vyrobených kusů

Peugeot 206 (1998–2012): nejprodávanější francouzský vůz všech dob

S více než 8 miliony prodanými kusy je Peugeot 206 nejprodávanějším francouzským vozem v historii automobilismu. Jeho odvážný design a dynamické jízdní vlastnosti znamenaly opravdový průlom v segmentu malých vozů. Peugeot se zařazením dvou inovativních modelů do nabídky - kombi SW a kupé-kabriolet - trefil do černého a lámal prodejní rekordy. Jestliže Peugeot 205 zazářil v mistrovství světa v rallye (2 tituly v letech 1985 a 1986), Peugeot 206 svého předchůdce ještě předčil a v letech 2000 až 2003 získal tři tituly v řadě. O Peugeotu 206 vznikla také legendární televizní reklama o indickém sochaři, který si postavil vlastní 206.

206 SW | foto: Peugeot ČR

• Délka: 383 cm (3 a 5 dveří) až 403 cm (SW)

• Výkon: 60–177 k

• 8 332 416 prodaných kusů

Peugeot 207 (2006–2014): malý vůz vyrostl

Uvedení vozu Peugeot 207 na trh bylo začátkem vzestupu značky Peugeot v segmentu městských vozů. S délkou 403 cm, tj. o 20 cm více než měl Peugeot 206, nabízel více prostoru v kabině. V nabídce, která byla mimořádně bohatá na motory a karosářské verze (kombi a kupé-kabriolet zůstaly zachovány), se navíc zlepšila praktičnost a komfort.

Peugeot 207 | foto: www.autoroad.cz

• Délka: 403 cm (3 a 5 dveří) nebo 416 cm (SW)

• Výkon: 70–175 k

• 2 573 523 prodaných kusů

Peugeot 208 I. (2012–2020): první i-Cockpit

První generace Peugeotu 208 se vyznačuje návratem ke kompaktnějším rozměrům. Na palubě je však více místa než u Peugeotu 207. Oproti modelům 206 a 207 se další člen dvojkové rodiny odlišuje zcela novou architekturu. Tento posun je obzvláště výrazný uvnitř, ve voze Peugeot 208 se poprvé představuje nový koncept i-Cockpit, jehož cílem je potěšení z jízdy. A k radosti milovníků sportovní jízdy je Peugeot 208 GTI prvním velkosériově vyráběným městským vozem značky Peugeot, jehož výkon přesahuje 200 k!

peugeot 208 | foto: Filip Toužimský, AutoRoad.cz

• Délka: 397 cm (3 a 5 dveří)

• Výkon: 68–208 k

• 2 158 177 prodaných kusů

Peugeot 208 II (2019–…): odvážný a elektrický

S touto druhou generací vozu Peugeot 208 vstoupila značka Peugeot rázně do 20. let nového tisíciletí. Nový model 208 navazuje na odvážný design modelů 508 a 3008 s několika náznaky Peugeotu 205 (označení verzí na zadních sloupcích, design oken). Peugeot 208 především znamená vstup městských vozů do éry elektromobility, která je dostupná všem. Od uvedení na trh bylo 16 % vozů vyrobeno ve verzi Peugeot e-208. Tato nová generace, která je k dispozici také v benzinové a dieselové verzi, nabízí také pokročilou multimediální konektivitu. Skvělý počin byl oceněn prestižním titulem Auto roku 2020.

Peugeot 208 GT-Line 1,2 PureTech 130 | foto: Petr Boháč

• Délka: 405 cm (5 dveří)

• Výkon: 75–136 k

• 777 410 dosud prodaných kusů

MĚSTSKÉ VOZY JEDNIČKOVÉ ŘADY

Peugeot 104 (1972–1988): velký Peugeot v mini formátu

„Celý Peugeot v 358 centimetrech!“ Tehdejší reklamní slogan byl jednoduchý a výstižný. Malý čtyřdveřový sedan poprvé nabídl komfort, prostornost, bezpečnost a výkon hodný vyšší kategorie. Peugeot nabízel i kratší třídveřovou verzi. Více než městské auto, prostě Peugeot!

Peugeot 104 | foto: wikimedia.org

• Délka: 330 cm (3 dveře) nebo 358 cm (4 dveře)

• Výkon: 46–93 k

• 1 624 992 prodaných kusů

Peugeot 106 (1991-2003): městský... a již elektrický

Díky svému modernímu designu a velkorysému vnitřnímu prostoru v kombinaci s délkou výrazně kratší než Peugeot 205, s nímž se několik let vyráběl souběžně, měl Peugeot 106 velký úspěch u městské populace. Vedle široké nabídky benzinových a naftových motorů se v roce 1995 experimentovalo i s elektrickou verzí vybavenou nikl-kadmiovou baterií s dojezdem 90 km. Šlo o skvělý výkon vzhledem k tehdejším technologiím, čtvrt století před Peugeotem e-208!

Peugeot 106 Premium s vybavením na úrovni prémiového hatchbacku | foto: Peugeot

• Délka: 358 cm (3 dveře) nebo 368 cm (5 dveří)

• Výkon: 45–120 k

• 2 798 246 prodaných kusů

Peugeot 1007 (2004–2009): příliš inovativní?

Peugeot 1007 byl plný inovací. Zaprvé měl dvoje elektricky posuvné boční dveře, což byl světový unikát. Zadruhé, díky své architektuře mini MPV nabízel výjimečný vnitřní prostor při malých vnějších rozměrech. A konečně v jeho nabídce byla široká škála možností přizpůsobení interiéru, a to mnohem dříve, než se to stalo módou. Předbíhat svou dobu však neznamená vždy správné řešení: Peugeot 1007 se nesetkal s očekávaným úspěchem.

Peugeot 1007 | foto: Wikipedia

• Délka: 373 cm (3 dveře)

• Výkon: 70–110 k

• 124 200 prodaných kusů

Peugeot 107 (2005–2014): „small is beautiful“

Peugeot 107 byl především designově zdařilý vůz s velkými světlomety, díky nimž vypadala přední část vozu sympaticky, a s originální výklopnou zádí tvořenou jednoduchým kouřovým oknem dodávajícím zadní části eleganci. Peugeot 107 by také nejmenším vozem značky, který nabízel 5 dveří a 4 místa k sezení. Zkrátka měl všechny ingredience, které z něj dělaly úspěšný městský vůz.

107 | foto: Peugeot

• Délka: 343 cm (3 a 5 dveří)

• Výkon: 54 nebo 68 k

• 819 062 prodaných kusů

Peugeot 108 (2014–…): věk dospělosti

Peugeot 108 je trochu jako Peugeot 107, který dospěl. Je pravda, že rozměrově se takřka nezměnil a stále je ideálně přizpůsobený pro jízdu ve městě. Vůz se však posunul na vyšší úroveň a získal propracovanější design, elegantnější interiér, a dokonce i verzi se stahovací plátěnou střechou. Peugeot 108 opouští dieselový pohon, což je znamením dnešní doby.

peugeot 108 | foto: Peugeot ČR

• Délka: 346 cm (3 a 5 dveří)

• Výkon: 69–82 k

• 427 968 dosud prodaných kusů