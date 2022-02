Aston Martin využil jen 10 % věcí z loňského vozu, kvůli přísavnému efektu bude jezdit co nejníže

Historie „trojkové řady“, automobilky Peugeot

Nový Peugeot 308 přišel na evropský trh v září 2021 jako další vůz „trojkové řady“, která je v historii značky Peugeot nejrozsáhlejší. V roce 1932 se jako první objevil model Peugeot 301 a do příchodu nového Peugeotu 308 se vystřídalo 10 generací, v nichž se odrazilo 90 let automobilové historie a technického pokroku. Jedna číslovka v řadě chybí, a to Peugeot 303, který nikdy neexistoval. Z časové řady se vymyká Peugeot 309, který se objevil mezi modely 305 a 306. Od roku 2000 získaly vozy této řady dva tituly Auto roku. „Trojková série“ zanechala také nepřehlédnutelnou stopu v rallye.