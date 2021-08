Uložit peníze do veteránů? Průzkum ukázal, kolik stojí průměrný roční provoz

Češi při koupi historického automobilu v roce 2019 v průměru zaplatili 346.000 Kč. Více než dvě třetiny koupí se ale realizovalo za méně než 270.000 Kč. U motocyklů byla průměrná částka 103.000 Kč a 64 procent nákupů bylo za méně než 81.000 Kč.

Ročně historický automobil v ČR ujede průměrně 770 km, u motocyklů to je 296 km, celosvětově 1413 km, respektive 878 km. Nižší ujeté kilometry v ČR jsou dány i nižšími dojezdovými vzdálenostmi souvisejícími s rozlohou země.

Vrcholný model Škoda 860 s osmiválcovým motorem opět září v plném lesku | foto: Škoda Auto

Vozový park historických vozidel se skládá z 51 procent z osobních automobilů, 35 procent tvoří motocykly, zbytek připadá na jiné typy, jako jsou mopedy, nákladní automobily, autobusy a vojenská vozidla. Průměrné stáří historických automobilů je 56 let, motocyklů 64 let. Mezi nejběžnější značky automobilů patří Škoda, Tatra, Mercedes-Benz a Fiat. Mezi motocykly to jsou Jawa a ČZ. Zatímco u vozů Škoda uvádí majitelé průměrnou hodnotu 276.000 Kč, u Tatry je to 797.000 Kč a u Jawy 111.000 korun. Přibližně 24 procent automobilů a 27 procent motorek je v původním stavu.

Více než 87 procent automobilů je registrováno pro silniční provoz, u motocyklů to je 76 procent. Historická vozidla jsou nejvíce používána pro organizované vyjížďky (50 procent) a pak pro individuální vyjížďky ve volném čase (44 procent). K běžnému provozu nebyla denně používána žádná historická vozidla.