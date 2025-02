POTVRZENO: První elektrické Ferrari už letos. Upozorní na sebe umělým zvukem motoru

Ferrari vstupuje do elektrické éry navzdory skeptikům, kteří pochybují o budoucnosti bateriových supersportů. Benedetto Vigna ale věří, že značka si i s elektromobilem zachová svůj jedinečný charakter. „Postavit správně, aby nabídla mnoho zábavy,“ zdůraznil pro britský Autocar, čímž naznačil, že Ferrari nehodlá jen slepě následovat trend, ale chce vytvořit skutečně vzrušující vůz.

Testovací prototypy už podle něj najezdily tisíce kilometrů a inženýři pilně ladí detaily. Ferrari tak chce dokázat, že i elektromobil může nabídnout ryzí emoce a vzrušení, na které jsou fanoušci značky zvyklí.

Detaily svého prvního elektromobilu zatím však Italové drží pod pokličkou, ale špionážní snímky naznačují, že testovací prototypy využívají karoserii SUV Maserati Levante. Zda se finální verze bude držet podobné siluety, však zatím není jasné.

Italská značka už v minulosti použila platformu Maserati pro vývoj svého SUV Purosangue, které se nakonec od běžných SUV výrazně odlišilo. Lze tedy očekávat, že i připravovaný elektromobil nabídne unikátní design a charakter typický pro Ferrari.

Automobilka se zjevně snaží přenést DNA svých spalovacích modelů i do éry elektromobility. Pokud se mu podaří strategicky umístit baterie tak, aby odpovídaly rozložení hmoty tradičních modelů, mohlo by to zachovat dynamiku a charakteristický pocit z jízdy. To je klíčový aspekt, na který si značka dává pozor.

Podle šéfa Ferrari Benedetta Vigny nejde o to slepě následovat trendy, ale nabídnout zákazníkům ten pravý zážitek. „Ve skutečnosti neexistuje žádný vzor. Lidé si kupují ferrari, protože když si koupí ferrari, užijí si spoustu legrace. Nekupují si ferrari kvůli A, B, C, D nebo jedinému prvku. Je to kombinace věcí. Když děláme elektromobily, budeme je vyrábět správným způsobem,“ zdůraznil Vigna.

Ferrari se na elektrickou éru připravuje ve velkém stylu – nová továrna „E-building“ v Maranellu je jasným důkazem. Zatímco primárně bude sloužit k výrobě hybridních modelů jako Purosangue a SF90, plně elektrický vůz se přidá až v roce 2026.

Je to logický krok, který značce umožní postupně zdokonalit výrobu a připravit se na přechod k elektromobilitě bez kompromisů. Ferrari si totiž nemůže dovolit nic jiného než dokonalost – a právě proto chce svůj první elektromobil uvést až ve chvíli, kdy bude stoprocentně připraven nabídnout ryzí zážitek z jízdy.