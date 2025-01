Elektromobily: Jak přesvědčit lidi, aby je kupovali víc?

Ford již oznámil zrušení 800 pracovních míst ve Spojeném království, zatímco Stellantis plánuje uzavření továrny v Lutonu. Oba výrobci spojují tyto kroky s novými regulacemi. Klíčovou otázkou zůstává, jak zvýšit zájem spotřebitelů o elektromobily a zmírnit tlak na automobilový průmysl, který čelí zásadním výzvám přechodu na udržitelnou mobilitu.

Dotace jsou klíčové pro snížení cen elektromobilů, které zůstávají výrazně dražší než vozidla na fosilní paliva. Stávající výhody, jako daňové úlevy u firemních aut a systémy platových obětí, zlevňují EV pro zaměstnance, ale běžní kupci zůstávají v nevýhodě. Chybějící pobídky od ukončení plug-in grantu prohlubují tuto bariéru.

Quentin Willson navrhuje odvážné kroky, včetně bezúročných půjček na ojeté EV a snížení DPH na nová auta. Podpora nižších příjmových skupin by usnadnila přístup k EV, což je zásadní pro širší přechod na elektromobilitu.

Financování těchto opatření by mohlo být pokryto například zrušením zmrazení daně z pohonných hmot. To by nejen podpořilo poptávku, ale také ukázalo odhodlání vlády k ekologické transformaci dopravy. Vyvážená politika by mohla zvýšit dostupnost EV a zrychlit transformaci trhu.

Ceny elektromobilů postupně klesají díky levnějším bateriím, což snižuje rozdíl oproti konvenčním spalovacím vozům. Přesto na trhu stále chybí opravdu nízkorozpočtové modely, protože výrobci se často zaměřují na dražší a ziskovější auta. Levnější možnosti, jako Dacia Spring nebo Leapmotor T03, se však začínají objevovat i ve Velké Británii. Tento trend naznačuje, že dostupnější elektromobily mohou být brzy realitou, což by mohlo výrazně podpořit jejich širší přijetí mezi spotřebiteli.

Plánovaný zákaz prodeje nových benzínových a naftových aut do roku 2030 se stává nejistým. Neustálé změny termínů ze strany britské vlády matou spotřebitele a odrazují je od nákupu elektromobilů. Jasná a jednotná komunikace by mohla tyto obavy zmírnit a zajistit důvěru v elektrickou budoucnost. Pokud budou cíle nadále posouvány, může to ohrozit nejen plány na snížení emisí, ale i důvěryhodnost vlády v očích veřejnosti.

Veřejné nabíjecí stanice pro elektromobily jsou dražší než domácí nabíjení, částečně kvůli vyšší sazbě DPH (ve Velké Británii 20 % oproti 5 %). Tento rozdíl znevýhodňuje ty, kteří nemají možnost domácího nabíjení. Průmysloví experti a výbor Sněmovny lordů navrhují snížení DPH na veřejných nabíječkách na stejnou úroveň jako u domácí elektřiny, aby byla zajištěna větší spravedlnost a dostupnost pro všechny uživatele elektromobilů.

Dobíjecí infrastruktura pro elektromobily v Británii roste, ale stále naráží na problémy. Stávající nabíječky často nestačí pokrýt poptávku, jsou poruchové nebo těžko dostupné. Vláda plánuje do roku 2030 vybudovat 300 000 nabíjecích bodů, ale tempo výstavby zaostává. Hlavní překážkou jsou zdlouhavá stavební povolení a problémy s připojením k síti. Podle expertů je nutné urychlit schvalovací procesy a zajistit lepší podporu místních samospráv i provozovatelů nabíjecích stanic.

Důležité je poznamenat, že obdobná situace je i v celé EU.