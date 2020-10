Škoda vzkázala, jak to bude po nových opatřeních vlády kvůli Covid-19

Přestože prodejny nových vozů nemají prokazatelný negativní vliv na šíření nákazy s ohledem na nízkou koncentraci lidí v provozovnách, aktuální vládní nařízení se nevyhnulo ani jim. Do 3. listopadu tak budou uzavřeny všechny showroomy autorizovaných partnerů značky ŠKODA na území ČR, a to včetně prodejních míst certifikovaného prodeje ojetých vozů ŠKODA Plus. „Nezbývá nám nic jiného než respektovat přijatá opatření, která se negativně podepíšou nejen na naší obchodní bilanci, ale především na dalším propadu české ekonomiky,“ říká vedoucí obchodní organizace ŠKODA AUTO Česká republika Jiří Maláček.

Škoda Kodiaq | foto: onm / AutoRoad.cz / INCORP images

Díky výjimce z vládního nařízení mohou i nadále fungovat servisní služby, mobilita stávajících majitelů vozů ŠKODA tak zůstane stoprocentně zachována. Záruční i pozáruční servis poskytují všichni autorizovaní partneři značky ŠKODA ve standardní podobě. Standardem jsou přísná hygienická opatření, která byla zavedena již na jaře v rámci první vlny. Vedle povinnosti mít zakrytá ústa a nos jde zejména o omezení přímého kontaktu a dodržování rozestupů, využívání ochranných pomůcek servisním personálem nebo dezinfekční prostředky pro zákazníky. Jim jsou na webových stránkách jednotlivých servisních partnerů přehledně k dispozici telefonní čísla a e-mailové kontakty, přes které se mohou do servisu objednávat. Pracovníci příjmu po dohodě s klientem naplánují návštěvu servisu tak, aby byl maximálně omezen kontakt s dalšími zákazníky v prostorách servisu. Celá řada servisních partnerů nabízí i službu „Pick-up & delivery“, tzn. vyzvednutí vozidla u zákazníka a zpětné doručení po opravě. O dostupnosti rozšířených služeb se zákazníci mohou informovat telefonicky či e-mailem u jednotlivých servisních partnerů. ŠKODA AUTO Česká republika také doporučuje svým servisním partnerům průběžné čištění a dezinfekci kontaktních ploch a dílenského vybavení.

I po dobu uzavření prodejen mohou být zákazníci v kontaktu se svými prodejci. Konzultace probíhají telefonicky, elektronickou poštou i dalšími kanály. Do popředí zájmu se nyní dostanou především on-line formy prodeje. Česká automobilka je dobře připravena díky své platformě ŠKODA Online, kde lze objednávat vozy na operativní leasing z pohodlí domova bez nutnosti osobní návštěvy. Již na jaře byla nabídka rozšířena o skladové vozy autorizovaných partnerů. Výběr a objednání vozu, uzavření smlouvy i platba první splátky probíhají přehledně, pohodlně a rychle v rámci samotné prodejní platformy. Na adrese www.skoda-online.cz se zobrazují aktuálně dostupné automobily včetně informací o obchodnících, kteří je nabízejí, jejich lokalitách, základních měsíčních splátkách a rychlosti dodání. Výběrem konkrétního vozu se otevře stránka s jeho plnou specifikací včetně technických údajů. Tam je možné zvolit i variantu financování a doplňkových služeb. Poté se stačí již jen zaregistrovat, přihlásit, vyplnit žádost o financování, zvolit variantu předání vozu a objednávku dokončit. Online probíhá i platba kartou.