Na českém trhu se stále objevují padělky DPF filtrů!!

„Kvalitní filtry pevných částic se prodávají v cenové relaci od 20 000 do zhruba 60 000 Kč, kvůli nutnému obsahu vzácných kovů to není levná záležitost. Nedivím se proto, že se na českém trhu objevují i padělané výrobky s cenou i méně než 5 000 Kč. Tyto filtry ale nesplňují homologaci, klíčové vzácné kovy ani neobsahují a zákazník tak vlastně kupuje jen kus plechu,“ informuje europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), který se problematikou dlouhodobě zabývá a díky opakovaným interpelacím u Evropské komise významně přispěl k tomu, že se podvodné filtry do databáze RAPEX dostaly. Nefiltrované výfukové zplodiny totiž mají rakovinotvorné účinky.

„Nemluvíme tu o nějakém celkově neškodném doplňku stravy, ten padělaný filtr je vysoce nebezpečný. Kromě negativních emisních vlivů má dopad i na technický stav vozidla, kdy jeho montáž může způsobit poškození motoru,“ vysvětluje odborník na náhradní díly Josef Förster.

Filtr pevných částic (DPF) | foto: ProfiAuto

Někteří prodejci nerespektují zákaz prodeje padělků

„Všechny filtry s neprokazatelným původem by teď měli kvůli zmiňovanému záznamu v databázi RAPEX prodejci stáhnout. Co jsme ale projížděli nabídky na různých e-shopech, ještě se tak zdaleka nestalo a doporučuji tak všem maximální opatrnost. Dobrým varováním je ta až podezřele nízká cena,“ doplňuje Zdechovský.

„I přes zápis v RAPEXu tak bohužel stále dochází k podvodům na zákaznících a naše silnice brázdí více a více vozů s nefunkčním emisním systémem. Jako by nestačilo, že průměrné stáří vozového parku v těchto dnech překročilo 15 let a v EU tak patříme k zemím s jedním z nejvyšších průměrů stáří vozidel,“ říká závěrem Förster.