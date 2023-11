Cebia odhalila další velmi rozšířený podvod s ojetými vozy

Podíl ojetých aut, u nichž je v inzerci uvedeno, že jsou po prvním majiteli, atakuje dlouhodobě hranici 50 %. V letošním roce jejich podíl sice o dva procentní body meziročně klesl a za prvních devět měsíců činil 45,9 %, přesto se jedná o číslo, které nemá s realitou nic společného.

„Skutečný podíl aut, která se prodávají po prvním majiteli, dosahuje zhruba 16 %. To znamená, že až u dvou aut ze třech se jedná o klamavou informaci,“ upozorňuje Martin Pajer, ředitel společnosti Cebia, která už více než 30 let pomáhá motoristům bojovat proti nekalým praktikám při prodeji ojetin. Dodává, že polovina aut, která se na českém trhu ojetých aut prodává, má zahraniční původ, navíc velká část z nich je vykoupena v aukci po havárii a nemohou být po prvním majiteli. Stejně tak není po prvním majiteli většina aut s českým původem.

„Někdy se prodejci vymlouvají, že se jedná o prvního majitele v České republice, což je samozřejmě zcela směšné,“ říká dále Martin Pajer s tím, že klamné uvádění prvního majitele navyšuje cenu vozu zhruba o 3 %. „Význam této informace stoupá se stářím vozidla, kdy u vozů nad 10 let stáří může být cenové navýšení až 5 %,“ upřesňuje dále Martin Pajer. Při průměrné ceně vozidla, která se aktuálně pohybuje okolo hranice 300 000 Kč, znamená umělé navýšení ceny kvůli podání nepravdivé informace o prvním majiteli zhruba 9000 Kč. V případě dražších a luxusnějších aut se pak jedná i o několikanásobně vyšší částky.

Uvádění nepravdivé informace o prvním majiteli má však zejména psychologický rozměr, kdy v kupujících často vzbuzuje falešnou představu ohledně stavu vozidla. „Kupující získávají pocit, že auto po prvním majiteli bude v perfektním či dobrém stavu a domnívají se, že ho není potřeba prověřovat – ať už jeho historii, nebo aktuální technický stav v nezávislém servisu. Nemalé množství těchto aut je přitom po totální havárii. Tím, že u nich prodávající uvedou prvního majitele, výrazně sníží pravděpodobnost, že si kupující tuto informaci sám aktivně zjistí,“ varuje dále Martin Pajer.

Zatajit počet majitelů přitom není nic těžkého, stačí si k tomu nechat vydat kopii velkého technického průkazu, do níž se napíše jen poslední vlastník. V případě, že se auto doveze ze zahraničí, do velkého technického průkazu se běžně uvádí jen vlastník v České republice. Odhalit tento podvod přitom není vždy snadné. „U velké části aut v našem systému pro prověřování historie vozidel vidíme, v jakých zemích bylo provozováno a kolikrát prošlo evidenční kontrolou v České republice. Troufám si říci, že většinu případů jsme schopni odhalit. To znamená že lidé, kteří si přes nás prověří auto, mohou často nepravdivost informace o prvním majiteli díky našim datům zjistit,“ říká dále Martin Pajer s tím, že ale pro zákazníka není klíčová informace, kolik mělo auto předchozích majitelů, ale co v minulosti zažilo a v jakém je aktuálně technickém stavu. „To, co je klíčové, je, že jeden předchozí majitel odrazuje lidi od prověření auta. Důležité je tedy říci, aby se nenechali zviklat a auto si vždy prověřili. Naopak, pokud podle inzerce mělo jen jednoho majitele, je až 66 % pravděpodobnost, že se tím kryje havárie či poškození nebo stočený tachometr,“ vysvětluje dále. Zatajení informace o skutečném počtu předchozích majitelů tak může vést až ke koupi vozu, který nebude splňovat požadavky na bezpečný provoz.

