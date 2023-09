Zdarma ověření najetých kilometrů ojetých aut v Česku

Informaci o tom, že má vozidlo Základní prověření zdarma, se mohou zákazníci dozvědět již při výběru auta na internetu z výpisu inzerátů (ukázka viz níže). Po rozkliknutí inzerátu je pak přímo na kartě vozu umístěno tlačítko Zobrazit prověření Cebia. Základní výpis je dostupný i v místě prodeje prostřednictvím tzv. Smart kódu, tedy QR kódu, po jehož načtení mobilem se zobrazí stejný Základní výpis jako přes internet. Pokud zákazník přijde do prodejního místa a zalíbí se mu jiné auto, než které si původně vyhlédl, může si i zde jednoduše zkontrolovat historii najetých kilometrů.

Cebia kultivuje český trh ojetých aut

„Reagujeme tím na opět rostoucí míru stáčení tachometrů, respektive prodej aut se stočeným tachometrem. Kvůli zdražování má už opět 35 % prověřovaných aut stočený tachometr. Věříme, že díky Základnímu prověření se tato míra do konce roku zredukuje pod 30 % a i nadále bude mít klesající tendenci,“ říká Martin Pajer, ředitel společnosti Cebia, která pomáhá motoristům bojovat proti podvodům při prodeji ojetin už 32 let.

Součástí základního prověření jsou vedle historie stavů najetých kilometrů také kontrola odcizení, kontrola financování, tedy zda vozidlo není zatížené leasingem či spotřebitelským úvěrem, dále kontrola, zda vozidlo nebylo provozováno jako taxi a v neposlední řadě i specifikace vozidla. To vše mohou zákazníci u prodejců, kteří se zapojili do programu Základní prověření, zdarma na voze zkontrolovat.

Havárie za poloviční cenu

Za poloviční cenu běžné ceny za prověření pak mohou zákazníci získat plné prověření vozidla, jehož součástí jsou informace o haváriích a poškozeních (včetně fotografií a vyčíslení škody pojišťovnou), servisní záznamy, kontrola stáří a původu, inzerce a fotografie z inzerce, svolávací akce, kontrola barvy vozidla či podrobný návod na kontrolu originality vozidla. „Věříme, že díky možnosti získat kompletní informace za poloviční cenu, se může trh zkultivovat i z pohledu zatajování havárií, falšování původu či omlazování vozidel,“ upozorňuje Martin Pajer. Tlačítko na kompletní prověření vozu za polovinu ceny naleznou zákazníci na konci Základního prověření.

Do programu Cebia se zapojili nejvýznamnější prodejci

Základní prověření již aktuálně nabízejí největší prodejci na trhu, jako je AAA Auto, Auto ESA či například DAVO CAR, ad., jejichž vozy tvoří dohromady zhruba 41 % trhu. Nejpozději do poloviny října dokončí implementaci i další významní prodejci a certifikované programy jako je Škoda PLUS, Das WeltAuto či například Mama Car, čímž se podíl aut se Základním prověřením navýší o dalších 38 % na 79 % trhu.