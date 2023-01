Český dealer Rolls-Royce prozradil čísla

Firma Rolls-Royce nedávno oznámila, že v roce 2022 vykázala prodejní rekord, když celosvětový odbyt činil 6021 vozů. Podle údajů Svazu dovozců automobilů (SDA) Rolls-Royce loni zvýšil v Česku počet registrací o 76 procent na 37 nových vozů, zatímco konkurenční Bentley zvýšil prodej o 94 procent na 64 aut. Podle majitele Rolls-Royce Motor Cars Prague Karla Kadlece tvoří 70 procent prodejů zákazníci z ČR a 30 procent ze Slovenska. Nejprodávanějšími modely jsou SUV Cullinan a Ghost. Každý prodávaný vůz prošel individualizací Bespoke. Zhruba polovinu celkových prodejů tvořily ojeté vozy certifikovaného programu Provenance.

Showroom Rolls-Royce se během let přesunul z pražského hotelu Intercontinental, který prochází rekonstrukcí, do Průběžné ulice ve Strašnicích. Během příštích dvou let jej navíc čeká modernizace za zhruba jeden milion eur, tedy asi 24 milionů korun.

"Naše podnikání zůstane velmi exkluzivním a vozy Rolls-Royce velmi vzácnými, opravdovým luxusem. Těšíme se, až koncem letošního roku dorazí první elektrický Rolls-Royce, přičemž otevření nových prostor je plánováno v první polovině roku 2024," dodal Kadlec. Objednávky prvního plně elektrického modelu Spectre u českého dealera podle něj dosáhly dvojciferného čísla.

Rolls-Royce nedávno zveřejnil, že hodnota zakázkových úprav Bespoke loni rovněž překonala dosavadní úspěchy. Poptávka po všech modelech Rolls-Royce zůstává podle regionálního mluvčího společnosti Franka Tiemanna silná a předběžné objednávky jsou zajištěny i po roce 2023.