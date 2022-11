Ceny v bazarech budou dál klesat, ale očekáváme nepříjemnost

„Oproti prvnímu pololetí se ke konci září ceny snížily v průměru o dva tisíce korun, což je vzhledem k průměrné ceně vozu 287 000 korun zanedbatelná částka. Pro kupující je ale dobrou zprávou i to, že auta přestala zdražovat. Výrazné snížení cen se zatím neočekává, protože i na prodejce doléhá vyšší inflace a zdražování v ostatních oblastech. Každý by si měl posoudit, jak moc rychle auto potřebuje a zda je pro něj snížení ceny o pár tisíc korun důležité. Současná situace totiž nahrává nekalým prodejním praktikám a situace se bude zhoršovat. S koupí vozu je teď lepší příliš neotálet,“ upozorňuje Martin Pajer, ředitel společnosti Cebia, která pomáhá potlačovat nekalé praktiky na trhu ojetých aut už více než 30 let.

Podvodné praktiky budou na vzestupu

Lidé podle něj začínají nyní požadovat nižší ceny, ale pokud prodejce auto draze vykoupí, levně ho prodat nemůže. Proto budou klesat i výkupní ceny vozidel, ale řada nepoctivých prodejců bude raději vykupovat vozy ještě levnější, na kterých budou moci více vydělat. „To znamená, že se budou více vykupovat vadné vozy, zatajovat havárie, stáčet tachometry, prostě cokoliv, aby z hlediska ceny a požadavků na auto mohli prodejci, zejména ti neféroví, vyjít zákazníkům vstříc. Řečeno trochu s nadsázkou: podvodníky teď asi čekají zně. V této situaci drahých energií a vysoké inflace je pochopitelné, že se lidé snaží na autě co nejvíce ušetřit, bohužel se však často nechtějí vzdát toho, jaký vůz za sníženou cenu požadují, a to přináší problémy,“ popisuje dále Martin Pajer z Cebia.

Atraktivní nabídky bývají podezřelé

Pokud jsou lidé nuceni snížit rozpočet na pořízení ojetého auta, doporučuje ředitel Cebia pořídit si například auto o rok starší, nebo s vyšším km nájezdem apod. „Výhodné koupě mohou existovat, ale z našich zkušeností bývají auta, která se prodávají za lákavou cenu, v nějakém směru vadná. Ať se lidé zajímají i o cenově atraktivní nabídky, ať si ale zejména u takových aut vždy prověří jejich historii. Stačí zadat VIN vozu na www.cebia.cz. Jen tak mohou zjistit, jestli je ta nabídka opravdu férová. Právě tito lidé to ale bohužel většinou neudělají, anebo až když auto koupí a je už pozdě,“ říká Martin Pajer.

Díky prověření vozu přes Cebia lze během pár minut z pohodlí domova zjistit, jestli auto nemá stočený tachometr, nebylo poškozené či havarované a případně k jak velké škodě došlo, lze vidět i fotografie vozu po havárii, jeho servisní historii, skutečný rok výroby a rok první registrace v Česku i ve světě, skutečnou zemi původu, předchozí inzerci včetně fotografií a inzerovaných cen, dále se lze dozvědět, zda vozidlo není hlášené jako odcizené či zatížené financováním, zda se na něj nevztahovala svolávací akce výrobce či zda nebylo provozováno jako taxi. Součástí prověření je i podrobný návod na kontrolu originality vozidla, tedy na kontrolu toho, zda se ve skutečnosti nejedná o jiné auto, kterému byla dána falešná identita z důvodu zakrytí krádeže či k zakrytí skutečnosti, že vůz byl smontován z několika havarovaných vozidel. U Cebia si lze prověřit auto s českým i zahraničním původem.