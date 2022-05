Do Česka přibyly ojeté skvosty, ale i auta, na která se dívalo přes prsty

Dovoz ojetých osobních aut od začátku roku do konce dubna vzrostl meziročně o 21,5 procenta na 57.729 vozů. Dovozy se téměř vyrovnaly prodejům nových aut. Ty byly ve stejném období jen o 4400 vozidel vyšší. Průměrné stáří dovážených ojetých vozů je 10,5 roku, přičemž podíl vozidel starších deseti let je 51 procent. Starších 15 let je 22,4 procenta. Vyplývá to podle ČTK z údajů Svazu dovozců automobilů.