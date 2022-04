Průšvih pokračuje, situace na trhu ojetých aut v Česku

Ceny ojetých aut do čtyř let stáří stouply na českém trhu za poslední rok do konce letošního března v meziročním srovnání o 26 procent na 655.000 korun. Důvodem jsou výpadky výroby a dlouhé čekací doby u nových aut v souvislosti s covidem a válkou na Ukrajině. Vyplývá to podle ČTK z aktuálních údajů skupiny Aures Holdings, která provozuje autobazary AAA Auto.