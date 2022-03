Začali už naslouchat? Stanjura a Kupka slíbili reagovat na vysoké ceny pohonných hmot

Kabinet už dříve rozhodl o zrušení silniční daně pro osobní automobily, dodávky a nákladní vozidla do 12 tun. Podnikatelům by to mělo přinést roční úsporu 4,2 miliardy korun. Je k tomu ale potřeba novela zákona o dani silniční, kterou má předložit ministerstvo financí. V případě, že by se úpravu legislativy nepodařilo včas schválit, Stanjura počítal s odpuštěním platby dubnových záloh. Dnes uvedl, že zálohy v dubnu a posléze v červenci nebudou muset platit ani podnikatelé s vozidly nad 12 tun.

Na doporučení vlády Stanjura rozhodne, že dopravci, kteří budou mít problém zaplatit v termínu DPH, budou moci úhradu odložit. "Poprvé to bude platit zhruba 25. dubna, kdy kromě měsíčních plátců tu možnost dáme i těm menším, kteří jsou plátci jednou za čtvrtletí," uvedl. Bude záležet na podnikatelích, zda tuto možnost využijí. U platby záloh silniční daně naopak všechny vyzval, aby je neplatili. "Protože i pro ty, u kterých zůstane povinnost platit silniční daň, tedy u vozidel nad 12 tun, přejdeme z režimu pět záloh ročně na jednu platbu, abychom snížili administrativu," řekl dále.

Výpadek z plateb silniční daně, který bude mezi pěti a šesti miliardami korun, se podle Kupky nepromítne do investic do dopravní infrastruktury v průběhu roku. Bude nahrazen, uvedl.

Kvůli aktuální situaci se ve čtvrtek na společném jednání sejde Kupka se sdružením automobilových dopravců Česmad Bohemia a zástupci České bankovní asociace. Mluvit mají o řešení konkrétních problémů, jako jsou například úhrady leasingových splátek.

Vláda podle Kupky neuzavírá debatu o dalších změnách s ohledem na růst cen paliv, vývoj na trhu bude dále sledovat. Otázku ceny pohonných hmot řešila v úterý Rada pro hospodářské a finanční věci (Ecofin), všichni vystupující odmítli snížení DPH jako nástroj k řešení dopadů, řekl dále Stanjura. Mimo jiné podle něj není zaručeno, že se snížení DPH odrazí ve výsledné ceně.

Ministři chtějí také zrušit přimíchávání biosložky do paliv, kde počítají s úsporou dvou korun na litr nafty. I k tomu je potřeba změna zákona, a to o ochraně ovzduší. Předložit ji má ministerstvo životního prostředí. Toto opatření je například podle Zemědělského svazu špatný krok, který se na cenách pohonných hmot nijak neprojeví.