Studená sprcha: Dopravci nechápou, kroky vlády problém neřeší

"Je to nedostatečné," řekl Hromíř. Podle něj je silniční daň jen položka v současných nákladech dopravců. "Nejnovější kamiony jsou na minimech už dnes, nepomůže jim to," podotkl. Zrušení povinného přimíchávání biosložky do paliv pak podle odhadu Hromíře sníží ceny zhruba o jednu až dvě koruny za litr.

Dopravci nyní podle Hromíře každý den výrazně prodělávají, přičemž nemůžou přenést růst cen nafty na zákazníky. "Proto aspoň na čas potřebujeme stropy, pak nižší spotřební daň," dodal Hromíř. Sdružení už dříve k oběma opatřením vyzývali, vláda je však dnes odmítla.

Dopravci v minulých dnech upozorňovali, že současné ceny jsou pro ně fatální a pro některé firmy mohou být i likvidační. Podle nich nebude dál možné poskytovat služby za stávající ceny, zákazníci přitom na zdražování nechtějí přistoupit.

Premiér Petr Fiala (ODS) dnes na tiskové konferenci po jednání vlády uvedl, že ekologický dopad přimíchávání biosložek je v současnosti již překonaný a sporný. "Vydělává na tom jen pár firem. Zároveň to umožní našim zemědělcům, aby na polích pěstovali více obilí," uvedl. Zrušení silniční daně pak označil za přímou pomoc především pro menší a střední firmy. Ministerstvo průmyslu a obchodu pak podle Fialy zadalo příslušným orgánům systém kontrol distributorů pohonných hmot, aby měl stát přehled o případném umělém zvyšování marží u benzinu a nafty. Premiér uvedl, že vláda je připravena zasáhnout, pokud marže obchodníků porostou a budou uměle zvyšovat ceny.

Silniční dani podléhají automobily, které využívají firmy i fyzické osoby k podnikání. Sazba se určuje u osobních aut podle obsahu motoru a objemu válců v motoru. V případě nákladních aut daň závisí na hmotnosti vozidla a počtu náprav. Silniční daň odvádí v Česku přibližně 830.000 poplatníků, představuje přibližně 0,7 procenta daňových příjmů Česka. Přiznání k dani musí podnikatelé předkládat každý rok a daň se platí za standardních podmínek čtyřikrát ročně formou zálohy. Stát v roce 2020 na silniční dani získal 5,96 miliardy korun, o rok dříve to bylo 6,48 miliardy korun.

Přimíchávání biosložek do pohonných hmot bylo zavedeno v roce 2007 pro naftu, o dva roky později se zavedlo i pro benzin. Dodavatelé pohonných hmot musejí nyní přimíchávat povinně alespoň 4,1 procenta biosložky do benzinu a šest procent do nafty.

Ceny pohonných hmot u českých čerpacích stanic nadále rostou. Ceny benzinu i nafty si od pondělí do úterý připsaly nejvyšší mezidenní nárůst cen od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Cena nafty vzrostla za 24 hodin o 2,15 koruny na 47,47 Kč za litr. Benzin zdražil o 1,7 koruny na 45,21 korun za litr. Vyplývá to z dat společnosti CCS, která průměrné ceny paliv sleduje od začátku roku 2005.