Das WeltAuto potěšilo. V ceně má důležitý doklad

„Stále nás nepřestává překvapovat, kolik lidí se v dnešní době stane obětmi podvodného jednání při koupi ojetého vozu,“ říká Mirka Cimrová, vedoucí divize Das WeltAuto společnosti Porsche Česká republika. „Aktuální hlad po ojetých vozech dává prostor různým nekalým praktikám, neboť poptávka leckdy převyšuje nabídku, zejména pokud jde o zánovní ojeté vozy. Protože s našimi zákazníky hrajeme fér, transparentnost prodávaných vozidel dokladujeme nejen přímo u prodejce Das WeltAuto, ale také certifikátem Cebia, tzv. Cebia REPORTEM.“

Přestože se v dnešní době dá původ a historie ojetých vozů velmi důkladně prověřit, stále se najde spousta důvěřivých zákazníků, kteří se nechají při koupi ojetého vozu „napálit“. Z databáze největší tuzemské autority v této problematice, společnosti Cebia, vyplývá, že nejvíce se podvádí v těchto případech:

1. Zatajování havárií

Podíl ojetých osobních aut, u kterých bylo v inzerci na velkých inzertních portálech uváděno, že nebyla v minulosti havarovaná, dosahoval letos za první tři kvartály 99,37 %. Reálný podíl aut, která nebyla v minulosti havarovaná, však bude i vzhledem k počtu pojistných případů pojišťoven výrazně vyšší. Například v případě pětiletých aut je dle statistik poškozeno zhruba 25 % z nich. Může se jednat o banální výměnu nárazníku, ale také o větší havárii. V případě desetiletých aut je po havárii už 60 % z nich.

„Zatajování havárií patří mezi nejčastější nekalé praktiky při prodeji ojetých aut. Je ale třeba dodat, že ne vždy o havárii ví samotný prodejce. Proto je důležité, aby i prodejci vozidel před výkupem prověřovali jejich historii, neboť stejně jako zatajují havárie někteří prodejci, tak to dělají i někteří zákazníci, kteří chtějí, aby od nich prodejce vykoupil auto,“ říká Martin Pajer, ředitel společnosti Cebia.

Zatajené havárie mohou zdražit auto o desítky až stovky tisíc korun v závislosti na konkrétním voze. U části zatajených havárií je důvodem fakt, že vozidlo bylo nelegálně předělané – například sestavené ze dvou vozů. Taková auta nemusí splňovat podmínky pro bezpečný provoz.

Zároveň je ale potřeba dodat, že havárie automaticky neznamená špatnou koupi. Je však potřeba vědět, jak bylo havarované, jak bylo opravené a koupit ho za odpovídající cenu. „Oprav dle stanovených postupů v autorizovaných servisech se není třeba obávat. Síť Das WeltAuto má v tomto velkou výhodu. Všichni prodejci jsou totiž zároveň autorizovanými partnery značek koncernu Volkswagen a dokážou tak servisní služby poskytovat na té nejvyšší úrovni,“ dodává Cimrová.

2. Manipulace se stavem kilometrů

Vyskytuje se zhruba u každého třetího prodávaného ojetého auta. Manipulace se stavem kilometrů uměle zvyšuje cenu auta v průměru o 20 %. „Stočením tachometru u průměrně drahé ojetiny v ceně 250 000 korun se její cena okamžitě navýší o 50 tisíc,“ vysvětluje Martin Pajer z Cebia. Náklady v prakticky stejné výši si v následujících letech vyžádají nečekané opravy a údržba související s vyšším kilometrovým nájezdem. Vozidla, resp. tachometry bývají stáčeny i opakovaně (často i o menší nájezdy, aby to nebylo tak nápadné), někdy dokonce i na hodnoty zánovních vozů.

3. Falšování původu u dovezených vozidel

Každé páté dovezené ojeté auto (21 %) pochází ve skutečnosti z jiné země, než tvrdí prodejce. Nejčastěji se jedná o země jihovýchodní, východní či severovýchodní Evropy. Pět procent aut s nesprávně uvedeným původem pochází dokonce z jižní Afriky, Ománu, jižní Ameriky či ze zemí Perského zálivu. Kupujícím pak prodávající nejčastěji tvrdí, že auto bylo dovezeno z Německa, nebo že se jedná o ojetý vůz s tuzemským původem. Vyplynulo to z analýzy, kterou Cebia zpracovala na více než 47 000 náhodně vybraných inzerovaných dovezených ojetých autech. Jako země původu vozidla se považuje země, pro kterou bylo vozidlo vyrobeno. Téměř 51,55 % ojetých aut prodávaných v letošním roce bylo do Česka letos, nebo v minulých letech dovezeno ze zahraničí. „V síti Das WeltAuto se specializujeme na zánovní vozy, těžiště prodejů tvoří automobily prodané jako nové v ČR ve stáří 1-3 roky. Jejich původ je jasný, ručíme za něj,“ dodává Mirka Cimrová. „Samozřejmě to neznamená, že všechna dovezená vozidla jsou špatná, ale u individuálně dovezených vozidel je velice důležité prověřit jejich původ a zdroj. Naši prodejci mají možnost nakupovat vozidla přímo v rámci koncernu Volkswagen a tak i dovezený vůz může být té nevyšší kvality s velice zajímavou výbavou.“

4. Omlazování automobilů

Oblíbenou manipulací prodejců ojetin bývá uvádění data první registrace namísto roku a měsíce výroby. Většina vozidel byla vyrobena a registrována, resp. uvedena do provozu ve stejném roce, u některých aut ale může rozdíl činit jeden rok i více let. „Setkali jsme se například i s autem, u něhož byl rozdíl 6 let, dokonce bylo před uvedením do provozu havarované – pravděpodobně se jednalo o předváděcí vůz,“ komentuje situaci Martin Pajer. Každý rok má přitom vliv na cenu vozidla. Uvádět datum první registrace místa data výroby je lákavé zejména u aut, která byla vyrobena v posledním kvartálu a uvedena do provozu v prvním kvartálu následujícího roku. Stává se také, že někdy prodejci sami datum výroby neznají (není uvedený v TP). Omlazování vozu má vliv na jeho cenu především v prvních letech provozu auta, u starších vozů hraje vliv na zvýšení jejich atraktivnosti a urychlení jejich prodeje.