Škody na dovezených havarovaných autech dosahují za měsíc téměř miliardy korun

Dovozy ojetých aut nabraly v posledních měsících opět na síle. Zhruba polovina dovezených aut (51 %) je však starší 10 let, každé zhruba páté dovezené auto je dokonce starší 15 let. Není se proto co divit, že podle pojišťoven je každé třetí dovezené auto (33,6 %) po havárii či větším poškození. Součet vzniklých škod na těchto havarovaných vozidlech, která se do Česka dovezou během jednoho měsíce, přitom dosahuje v přepočtu téměř jedné miliardy korun. Zhruba polovina havarovaných vozidel však neprojde statistikami pojišťoven, škody na vozidlech tak budou ve skutečnosti ještě vyšší. Velká část havarovaných vozidel se poté prodává jako nehavarovaná.