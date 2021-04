Nadšení Čechů z online prodeje aut? Průzkum ukázal, jaká je skutečnost

„Online prodej vozidla má pro kupujícího řadu výhod, což si již uvědomila více než třetina kupujících. Věřím, že i po otevření prodejních míst bude určitá skupina lidí online nákup vozidla preferovat. Lze předpokládat, že bude více vyhovovat těm, kteří budou kupovat mladší vozy, u nichž je menší riziko problémů,“ říká Martin Pajer, ředitel společnosti Cebia, která už tři desítky let pomáhá lidem bojovat proti nekalým praktikám při prodeji ojetých vozidel. Dodává, že i když je většina lidí stále příznivcem klasického osobního nákupu auta, podíl těch, kteří jsou ochotni si zakoupit vůz online, se díky koronavirovým opatřením od loňského jara zvyšuje a tento trend by mohl i pokračovat.

Na online prodeji se lidem nejčastěji (57 %) líbí, že si mohou auto v klidu prohlédnout a vyzkoušet a v případě, že naleznou nesrovnalosti nebo se jim nebude líbit, mohou ho bez udání důvodu do 14 dní vrátit. „Pro zákazníka je to samozřejmě zajímavá výhoda, z pohledu prodejce se však dá tato výhoda online prodeje lehce zneužívat – hrozí riziko vyměňování součástek a následné vracení méně kvalitního vozu,“ upozorňuje Martin Pajer. V administrativě na dálku vidí pozitivum 40 % příznivců online prodeje vozidel a 42 % vychvaluje to, pokud jim prodejce přiveze auto až před dům a nemusí nikam jezdit, čímž ušetří nejen čas, ale i peníze.

Co naopak jiným Čechům na zavřených autobazarech vadí, je nemožnost si vůz předem vyzkoušet během testovací jízdy (56 %) a to, že si ho dopředu nemohou v klidu prohlédnout (rovněž 56 %). Možnost vrátit auto do 14 dnů je neláká, chtějí si pořídit takové, které si nechají a nechtějí si přidělávat starosti s jeho vracením a hledáním dalšího, se kterým by to mohlo dopadnout stejně. Více než polovině (52 %) těch, kteří online prodeji vozidel nefandí, zároveň vadí, že si nemohou osobně porovnat a vyzkoušet více vozů a vybrat si ten, který se jim bude líbit nejvíce.

„Ať už si lidé kupují auto přes autobazar či prodejce, nebo od fyzické osoby či dokonce známého, vždy by si měli prověřit jeho historii a ověřit si, zda nemá stočený tachometr, zda nebylo havarované, v jakém roce bylo skutečně vyrobeno, jak bylo servisované, pro jakou zemi bylo vyrobeno, nebo zda není hlášené jako odcizené či zatížené leasingem,“ radí Martin Pajer z Cebia u které si lze online prověřit historii vozu pomocí systému AUTOTRACER na www.zkontrolujsiauto.cz. „Řada lidí důvěřuje svým známým nebo známým svých známých. Bohužel i mezi známými se však dějí podvody a prodávají auta se zatajenými poškozeními či haváriemi nebo stočeným tachometrem,“ varuje s tím, že pořízení vozu je drahá investice, a proto se kupujícímu vyplatí vědět, za jaké auto hodlá prodejci zaplatit.

Kromě online prodeje vozidel trápí nemalou část Čechů (51 %) také nedostačující výběr vozů. Podle poloviny kupujících je aut, která odpovídají jejich požadavkům, málo.

Pětina lidí plánuje na pořízení vozu šetřit, často však nechtějí slevit ze svých požadavků. Pravdou však také je, že na trhu ojetých vozů je i letos skutečně méně aut než ve stejném období loňského roku a u těch, která tu jsou, klesá kvalita. Podle Svazu dovozců automobilů se během letošních prvních dvou měsíců dovezlo do Česka 22 146 ojetých osobních vozů, což je meziročně o 17,1 % méně. Průměrné stáří dovezených aut se zvýšilo z 10,2 roku na 10,7 roku, podíl těch, která jsou starší 10 let se zvedl z 51,23 % na 54,03 % a podíl těch, která jsou starší 15 let narostl z 19,82 % na 22,4 %. I když lidé neplánují na koupi vozu šetřit, možnosti jejich výběru jsou oproti loňsku omezené.