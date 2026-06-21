Test Škoda Superb 2,0 TSI 150 kW – nejlepší motorizace v nabídce?

Tento týden v naší redakční garáži zaparkoval Superb s benzinovým dvoulitrem 2,0 TSI o výkonu 150 kW. Na papíře možná nepůsobí tak působivě jako vrcholná verze s pohonem všech kol, ale právě během běžného provozu ukazuje, proč by mohl být pro většinu zákazníků tou nejlepší volbou.
Úvod a ceny
Superb je dostupný ve dvou karosářských verzích – liftback (limuzína) a kombi. Co se výbav týče, tak tu jsou aktuálně tři – Selection, Sportline a Laurin & Klement. Nabídka motorů je velmi široká. Základ tvoří mild-hybridní benzínová patnáctistovka 1,5 eTSI o výkonu 110 kW, která je standardně spojena s automatickou převodovkou DSG. Nad ní stojí námi testovaný motor 2,0 TSI o výkonu 150 kW s pohonem předních kol. Vrchol benzínové nabídky představuje verze 2,0 TSI s výkonem 195 kW a pohonem všech kol.
Naftový dvoulitr 2,0 TDI je dostupný ve verzích 110 a 142 kW. Nabídku uzavírá plug-in hybrid se systémovým výkonem 150 kW. Námi testovaná motorizace představuje velmi zajímavý kompromis mezi cenou, výkonem a provozními náklady. Námi testovaný kus stojí bez příplatků 1 275 000 Kč. My měli připlacenou pouze barvu a stěrač, takže výsledná cenovka nepřesáhla 1,3 milionu. Pokud byste chtěli vrcholný benzínový dvoulitr, musíte připlatit tučných 140 tisíc.
Exteriér
Design vozu byl navržen s důrazem na nadčasovost, eleganci, ale i aerodynamiku, což se skvěle podařilo. Koeficient odporu vzduchu Cx činí pouze 0,23. Často se stává, že snížení aerodynamického odporu jde na úkor atraktivity, ale zde to rozhodně neplatí. Přední části dominují ostře tvarované LED světlomety doplněné širokou maskou chladiče s chromovými prvky. Zadní část zdobí svažující se střecha a subtilnější koncové LED světla než u předchozí generace.
Rozměry: 4912 / 1849 / 1481 / 2837 mm
Hmotnost: 1644 kg
Interiér
Interiér vozu vypadá celkově velmi dobře, i když několik detailů by mohlo být lepších. Co ale rozhodně stojí za pochvalu, jsou vynikající sedadla – ergonomická, vyhřívaná, chlazená, masážní a elektricky nastavitelná s možností prodloužení sedáku. Masážní funkce je navíc srovnatelná s prémiovými značkami. Měkké hlavové opěrky jsou nastavitelně ve dvou směrech a celkový komfort je špičkový. Jediné, co by mohlo být ještě lepší, je o chlup výraznější boční vedení a polohovatelná loketní opěrka.
Co se týče ovládání a intuitivnosti, tak je to na dnešní poměry nadprůměrné, ale ve srovnání s předchozí generací je to slabší. Volič převodovky se přesunul pod volant, což není nejpohodlnější řešení. Lepším řešením by byl malý volič na středové konzoli, podobně jako u nové Octavie, který by zachoval vzdušnost interiéru a zároveň by byl praktičtější. Infotainment si ovšem zaslouží pochvalu – obrazovka má skvělou velikost, vynikající rozlišení a svižné reakce. Tři otočné ovladače pod obrazovkou infotainmentu jsou příjemným kompromisem mezi moderním vzhledem a poměrně intuitivním ovládání, byť působí na doted trochu lacině.
Použité materiály působí na první pohled prémiově, ale při bližším zkoumání je vidět určitý ústupek. U třetí generace byly měkčené plasty pod okny vpředu i vzadu – zde je vzadu tvrdý plast a vpředu to také není to pravé. V oblasti, kde si řidič opírá pravé koleno o středový tunel, byl u předchůdce také krásně měkký materiál a zde je nějaká tvrdá imitace kůže. Naopak dřevěný dekor je nyní vizuálně atraktivnější a prošívaná imitace kůže na palubní desce dodává interiéru luxusnější charakter.
Prostornost zůstává stále na vysoké úrovni. Přední sedadla poskytují dostatek místa ve všech směrech a ve voze nechybí mnoho odkládacích přihrádek. Zadní sedadla nabízí spoustu prostoru pro nohy a drobnou rezervu mám i nad hlavou (měřím 185 cm). Zavazadlový prostor má objem 645 litrů.
Jízda
Začneme u jízdního komfortu, pro což je nutné zmínit, že zde máme standardní 18 palcové disky, které poskytnou podstatně lepší jízdní komfort než ty 19 palcové. Zde rozhodně platí to, že méně je někdy více. O tlumení se starají adaptivní tlumiče DCC, které jsou v komfortním režimu skoro až moc měkké a jízda připomíná spíše plavbu. Optimální je nastavit si v režimu Individual to, jak to máte rádi vy – já osobně volím tuhost tlumičů někde mezi režimy Normal a Comfort, řízení mám radši tužší – Sport a pohon pokud nespěchám dávám klidně na Eco, kdy motor vyřazuje a vy tak můžete cestovat ještě o chlup úsporněji. V tomto benzinovém provedení náš potěšilo i solidní odhlučnění (dvojitá skla) a celková kultivovanost motoru.
Je čas zkusit trochu svižné jízdy - volím sportovní režim, který přitvrdí tlumiče, zostří reakci na plyn a také přepínám stabilizaci do módu ESC Sport, díky čemuž vám stále „nebrní“ brzdový pedál v zatáčkách. Do zatáček se vrhá velmi ochotně a má velmi dobrou přilnavost. Celkově působí vyváženě a nemám problém s nedotáčivostí. Proti silnější verzi se čtyřkolkou je dnešní Superb o necelých 80 kg lehčí. Celkově se z jízdního pohledu jeví tento Superb velmi dobře.
Motor
Pod kapotou se nachází přeplňovaný benzinový čtyřválec 2,0 TSI o výkonu 150 kW spojený s automatickou převodovkou DSG a pohonem předních kol. Potěší tichým chodem a celkovou kultivovaností. Po několika dnech za volantem jsem ale dospěl k názoru, že jde o nejlepší motorizaci, kterou si dnes můžete do Superbu objednat.
Důvod je jednoduchý. Tento motor vychází ze stejného technického základu jako vrcholné provedení 2,0 TSI 195 kW. Nenabízí sice tak působivá čísla na papíře, ale v běžném provozu je rozdíl mnohem menší, než by se mohlo zdát. Dynamiky má dostatek na předjíždění, rychlé dálniční přesuny i svižnou jízdu po okreskách. Přitom není zatížen vyšší hmotností pohonu všech kol a dokáže být výrazně úspornější. Aby to však bylo úplně ideální, představoval bych si trochu vyšší porci točivého momentu (320 Nm), který by nenutil při akceleraci honit motor do tak vysokých otáček, kde o sobě už dává vědět. To je však velice snadno řešitelné úpravou řídící jednotky.
Velkým překvapením je spotřeba. Při klidném dálničním tempu 130 km/h jsem naměřil hodnotu kolem 6 l/100 km. Okresní silnice zvládá jezdit za podobné hodnoty a ani ve městě není problém držet spotřebu do 7 l/100 km. Na téměř pětimetrovou limuzínu s výkonem přes 200 koní jsou to vynikající výsledky. Oproti vrcholné verzi 2,0 TSI jde o rozdíl, který poznáte při každém tankování. Pokud nenajíždíte ročně vyšší porce kilometrů (přes 25 tis km), bude tato motorizace vhodnější, než dieselový dvoulitr s podobným výkonem (2,0 TDI 142 kW 4x4). Diesel je hlučnější, těžší, dražší a trochu lenivější.
Závěr
Po týdnu stráveném za volantem jsem dospěl k poměrně jednoznačnému závěru. Pokud bych si dnes vybíral Superb a nejezdil ročně vyšší porce kilometrů, sáhl bych právě po motoru 2,0 TSI 150 kW. Ve srovnání s dieselem (2.0 TDI 142 kW) nabízí kultivovanější projev a atraktivnější cenovku. Nemá typické vibrace ani hrubší zvuk nafty a zároveň působí trochu živěji a ochotněji reaguje na plyn.
Ve srovnání s vrcholnou verzí 2,0 TSI 195 kW s pohonem všech kol přichází slabší varianta pouze o část dynamiky a lepší trakci na mokru nebo sněhu. Prakticky ve všech ostatních ohledech mi však dává větší smysl. Je o 140 tisíc levnější, o necelých 80 kg lehčí a výrazně úspornější. K dokonalosti mi schází už jen přehrát software tak, aby se se zvedl výkon, ale hlavně kroutící moment.
Nový Superb zůstává fantastickým cestovním autem. Nabízí obrovský vnitřní prostor, špičková sedadla a velmi dobrý jízdní komfort. Pokud navíc zvolíte rozumnější osmnáctipalcová kola místo příplatkových devatenáctek, dostanete jednu z nejkomfortnějších Škodovek současnosti. Škoda Superb 2,0 TSI 150 kW Laurin a Klement si odváží 8,5/10 bodů.
Plusy
Moderní a nadčasový design
Na první pohled krásný interiér
Fantastická sedadla
Masážní funkce
Pozice za volantem
Jízdní vlastnosti
Prostornost
Odkládací prostory
Infotainment
Bohatá výbava
Fantastická LED Matrix světla
18 Palcové disky poskytují ideální komfort
Minusy
Volič automatické převodovky
Místy lacinější materiály uvnitř (pod bočními okny, tvrdý středový tunel)
Proti předchozí generaci složitější ovládání
Tento týden v naší redakční garáži zaparkoval Superb s benzinovým dvoulitrem 2,0 TSI o výkonu 150 kW. Na papíře možná nepůsobí tak působivě jako vrcholná verze s pohonem všech kol, ale právě během běžného provozu ukazuje, proč by mohl být pro většinu zákazníků tou nejlepší volbou.