Test ojetiny: BMW 520d – stojí stejně jako ojetý Superb, ale hraje úplně jinou ligu

Nové BMW třídy 5 je klasickým reprezentantem vyšší střední třídy. Ačkoliv na nejnovější generaci stále nahlížím pohledem, že se jedná o nedávno představenou novinku, čas neúprosně letí a od zahájení prodeje utekly už tři roky. Začíná se tedy objevovat i na sekundárním trhu mezi zánovními vozy. Jeden takový kus jsme si vybrali do dnešní recenze a to především proto, že stojí téměř stejně, jako zánovní Superb čtvrté generace.
Úvod
Testovaná pětka byla zapůjčena společností Mototechna, která se na prémiové a zánovní vozy specializuje. Cenovka tohoto kusu z roku 2023 činí 1 050 000 Kč. Nájezd činí solidních 45 tisíc kilometrů, což je pro takové auto jak nic. Na voze jsou znát jen minimální známky opotřebení a dá se tedy říct, že je téměř ve stavu nového.
Exteriér
Design po letech dozrál a ačkoliv se mi po představení příliš nezamlouval, s odstupem času a naživo se jedná o povedený sedan, který působí reprezentativně a mohutně. Přední část je agresivně tvarovaná, zatímco zadek působí subtilněji a elegantně. Nutno podotknout, že je to opravdu pořádný kus auta. Rozměry této pětky jsou téměř identické s BMW třídy 7 generace F01, která byla vlajkovou lodí mezi lety 2008 – 2015.
Rozměry: 5060/1900/1515/2995 mm (délka, šířka, výška, rozvor)
Hmotnost: 1905 kg
Interiér
Uvnitř je to taková klasika dnešní doby – moderní interiér v minimalistickém duchu, který ale nepůsobí tak útulně a kvalitně, jako předchozí řada 5 generace G30. Je to obrovská škoda, protože takové auto by si zasloužilo interiér, ze kterého vám spadne brada a já zde takový pocit zkrátka nemám. Není to však vina tohoto vozu, ale spíš nešvar dnešní doby, kdy je to více o obrazovkách, než o ergonomii, kvalitě materiálů atd. Ve srovnání s cenově podobným čtyřkovým Superbem je však znát, že je BMW o třídu výše. Celkové zpracování Škodovku strčí do kapsy, byť to není tak velký rozdíl, jak když vedle sebe postavíme trojkový Superb a BMW 5 G30.
Sedadla jsou jednoduše skvělá – poskytnou vysokou dávku komfortu a to i na dlouhých cestách. Ačkoliv nemají výrazné boční vedení, tak mi to zde až tak nevadí – s touto těžkou pětkou si rychlou jízdu stejně příliš užívat nebudete, ale o tom později. Sedí se poměrně nízko, volant se dá přitáhnout hezky k tělu – pozice za volantem tedy v pořádku.
Ovládání vozu? Budu se opakovat, ale proti předchozí generaci je to obrovský krok zpět. Přesun ovládání klimatizace do dotykové obrazovky, nepřehledné hlavní menu, kde je toho strašně moc, nešikovně řešená tlačítka / ovladače na volantu a takto bych mohl pokračovat. Je tu sice tradiční ovládací kolečko na středové konzoli, ale to to nespasí. Oproti konkurenčnímu Mercedesu třídy E, ale i dalším novým vozům je to zde ale stále řešené lépe a intuitivněji.
Prostornost je jak vpředu znamenitá, je zde i dostatek odkládacích prostorů, ale vzhledem k délce vozu přes 5 metrů bych si dokázal představit více místa vzadu, kde rozhodně dominuje kratší Superb. Se svými 185 cm se sice dozadu naprosto v pohodě usadím, ale nemám zde takovou rezervu.
Největší slabinou bude pro mnoho lidí skutečnost, že se jedná o sedan (malý otvor do kufru) s podprůměrnou kapacitou zavazadelníku – 520 litrů. Mnohem šikovněji řešené to má výše zmíněný Superb, ale třeba i Octavia, která v provedení liftback otevře víko kufru včetně zadního skla a vejde se do ní 600 litrů, Superb liftback odveze 645 litrů.
Jízda
Důraz byl kladen především na komfort, který je velmi dobrý a to i přesto, že zde nemáme adaptivní tlumiče a ani nejmenší kola. Ty zároveň nejsou ani přehnaně velké, což je dobře – je to zlatá střední cesta, kdy kola udělají na voze parádu, ale zároveň nesnižují komfort. Při přejezdu nerovností nic nebouchá, nevrže a vůz se přes ně krásně přehoupne. Odhlučnění je taktéž bez výtek. Takto si představuji, že by měl jezdit každý sedan vyšší střední třídy.
Situace je o něco horší, pokud budete spěchat. Auto je dost těžké a v zatáčkách se dost naklání. V kombinaci se zimním obutím v létě to je kombinace, kdy vám po prvních pár svižněji projetých zatáčkách dojde, že s tímto vozem se dá rychle jezdit pouze rovně, nikoliv v zatáčkách. To však neberte jako výtku – v této kategorii je to správné, že je auto primárně pohodlné.
Motor
Další veliká pochvala se line k pohonnému ústrojí – naftový čtyřválec je kultivovaný, tichý a dodává vozu naprosto dostatečnou dynamiku. Výkon činí 145 kW a kroutící moment je rovných 400 Nm. Zrychlení na stovku za 7,3 vteřin. Automatická převodovka ZF řadí hladce, logicky a na dnešní poměry je zde i solidní reakce na plynový pedál. Jistě vás zajímá i spotřeba – po městě budete s lehkou nohou jezdit kolem šesti litrů, když budete více chvátat, počítejte se sedmi. Okresku zvládnete kolem pěti a na dálnici si bude nárokovat při povolených limitech okolo šesti litrů.
Závěr
Nová pětka je povedený sedan vyšší střední třídy. Kromě slabší praktičnosti a interiéru se jí nedá nic výrazného vytknout. Já osobně bych raději sáhl po předchozí verzi G30 / G31 a to především díky interiéru ze „staré školy“, který mi vyhovuje podstatně více. Co se týče podvozku, motoru, ceny na sekundárním trhu a dalším oblastem, nemám výhrady. Zánovní Superby čtvrté generace jsou navzdory zařazení do nižší kategorie podobně drahé, což je zarážející, protože BMW je ve všem, kromě praktičnosti a intuitivnosti ovládání lepší. BMW 520d xDrive G60 si odváží 8/10 bodů.
Plusy
Design
Motor
Podvozek
Převodovka
Spotřeba
Odhlučnění
Super poměr cena/výkon (na sekundárním trhu)
Minusy
Méně místa vzadu
Malý kufr
Ovládání vozu
Interiéru chybí „wow efekt“
Těžkopádnost v zatáčkách (vyšší hmotnost)
Nové BMW třídy 5 je klasickým reprezentantem vyšší střední třídy. Ačkoliv na nejnovější generaci stále nahlížím pohledem, že se jedná o nedávno představenou novinku, čas neúprosně letí a od zahájení prodeje utekly už tři roky. Začíná se tedy objevovat i na sekundárním trhu mezi zánovními vozy. Jeden takový kus jsme si vybrali do dnešní recenze a to především proto, že stojí téměř stejně, jako zánovní Superb čtvrté generace.
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