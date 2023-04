Prognóza: Do roku 2035 budou elektromobily tvořit polovinu prodeje aut

Podle prognózy Goldman Sachs Research budou elektromobily do roku 2035 tvořit přibližně polovinu celosvětového prodeje nových vozů. V roce 2040 by měl prodej vzrůst na cca 73 milionů vozů. V tomto desetiletí by měl prodej elektromobilů růst o 32 procent každý rok.