Ford Driving Skills for Life - kurz zdarma pro zlepšení řidičských dovedností na polygonu

"Mezi nejrozšířenější důvody dopravních nehod mladých řidičů patří nepřiměřená rychlost, ztráta kontroly nad vozidlem a nepozornost. Takové nehody většinou končí smrtí, přičemž zhruba 81 % z toho bývají mladí muži. My bychom rádi tuto statistiku změnili, a proto jsme se rozhodli vrátit program Ford Driving Skills for Life zpátky do Česka a přispět tak k celkovému zlepšení situace na českých silnicích," komentuje Petr Burián, Public Relations Communication & Public Affairs Manager ze společnosti Ford Motor Company.

Ford Driving Skills for Life | foto: Ford

Zvládnutí přetáčivého smyku, testování reakční doby a simulace účinků drog

Účastníci akce Ford DSFL měli možnost vyzkoušet si různé krizové situace, se kterými se za volantem jako řidiči setkají. Jednou z nich byla lekce ovládání vozidla při přetáčivém smyku, kdy je testovací vůz vybaven speciálními plastovými návleky na zadních kolech (tzv. Easy Drift), které simulují ztrátu přilnavosti.

Řidiči si tak doslova na vlastní kůži zkusili, jaké to je, když jim „ujede zadek" vozu a jak tuto situaci správně zvládnout.

Dalším cvičením, které dokonale prověřilo schopnosti mladých řidičů, bylo testování reakční doby. V tomto případě se jedná o aktivitu, v níž účastníci poznávají, jak dlouhá je brzdná vzdálenost jejich vozu a kolik vteřin trvá, než zareagují. Na testovací dráhu se rozmístily tři semafory a úkolem účastníků bylo provést co nejrychleji nouzové zastavení, jakmile se na nich rozsvítí zelená. Každý z řidičů tak mohl v praxi vidět, kolik metrů jejich vůz ujede, než bezpečně zastaví.

Třetí praktické cvičení testovalo vliv nedostatečné pozornosti věnované řízení (rizika používání mobilního telefonu za jízdy) a stav po požití návykových látek prostřednictvím speciálních brýlí, které simulují opilost a účinky marihuany. Oba prohřešky bohužel patří mezi častý nešvar mladých řidičů a bývají jednou z nejčastějších příčin dopravných nehod.

Virtuální realita a program „Share the Road"

Doplňkovou aktivitou k jednotlivým praktickým cvičením bylo speciální technické školení, jenž mladé řidiče seznámilo s nejnovějšími asistenčními systémy, které se mohou postarat o jejich bezpečí. Kromě toho byl pro všechny účastníky připraven také moderní výukový program využívající virtuální realitu, který jim zábavnou formou přiblížil, jak se chovat na silnicích ohleduplněji a bezpečněji.

Součástí akce DSFL byl opět i výukový modul projektu „Share the Road", jehož cílem je podpořit bezpečnější způsoby interakce mezi řidiči a cyklisty na evropských silnicích. Účastníci si tak mohli osvojit techniku vystupování z vozu, aby neúmyslně neotevřeli dveře do cesty blížícímu se cyklistovi, jak nepřehlédnout cyklistu v mrtvém úhlu nebo jak jedoucí cyklisty bezpečně předjíždět s dostatečným bočním odstupem.

„Na programu Ford Driving Skills for Life (DSFL) si nejvíc cením toho, že ukazuje mladým řidičům, jak snadno může dojít k dopravní nehodě s často fatálními následky. Zároveň je pro ně skvělou příležitostí vyzkoušet si různé krizové situace za volantem, naučit se jednat a správně reagovat. To vše navíc zábavnou, akční formou, v bezpečném prostředí a ve společnosti našich skvělých lektorů," hodnotí celý program i uplynulý ročník Martin Semerád, bývalý rallye jezdec a hlavní instruktor Ford DSFL.

O programu Ford Driving Skills for Life

Ford Driving Skills for Life (Ford DSFL) byl založen nadací Ford Motor Company Fund v roce 2003. V Evropě funguje od roku 2013, a to ve spolupráci s britskou automobilovou asociací AA a nadací pro prevenci dopravních nehod ROSPA. Základní myšlenkou Ford Driving Skills for Life je nabídnout další krok v procesu vzdělávání řidičů, kdy čerstvé držitele řidičského oprávnění trénujeme v dovednostech, které si nemohli osvojit ve standardním kurzu autoškoly. Kurz je bezplatný. Obsahuje praktickou část i online studium prostřednictvím internetové stránky. Lekce v programu Ford Driving Skills for Life se zaměřují na chybějící zkušenosti i záležitosti spojené s nedostatečnou koncentrací na řízení.