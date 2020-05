I 4 válce stačí, když turbo tlačí

Tím, komu se takové stádo koní zdá málo, jsou lidé z německého tuningového studia Posaidon. Vzali si do parády superrychlý hot-hatch Mercedes-AMG A 45 a posunuli jeho výkon až na úroveň těch nejschopnějších supersportů. Jejich kreace s názvem A 45 RS AMG je opravdu něco mimořádného.

A 45 RS AMG | foto: wheelsage.org

Výkon mimořádného 2.0 litrového čtyřválce od AMG se podařilo dalšími úpravami zvednout o nemalých 104 koní. Výsledkem ladění je čtyřválec, který se nemusí stydět ani srovnání s velkoobjemovými V12. A 45 RS AMG dosahuje výkonu 386 kW (525 koní) a točivý moment vrcholí hodnotou 600 N.m.

Super hot-hatch s litrovým výkonem 193 kW (262,5 koně) dosahuje ve své třídě nevídaných dynamických schopností. Pětidveřový kompakt zvládá akcelerovat z 0 na 100 km/h za pouhé 3,4 sekundy a maximální rychlost je 324 km/h. Není to tak dávno, co třeba takové Ferrari nabízelo 4 místné GT 612 Scaglietti, které s motorem V12, s objemem 5 748 ccm o výkonu 397 kW (540 koní), zvládlo akcelerovat z 0 na 100 km/h za rovné 4 sekundy a rozjet se na 320 km/h. Jeho majitel by se dnes hodně divil, že mu ujíždí malý hatchback.

A 45 RS AMG | foto: wheelsage.org

Firma Posaidon nabízí tuto úpravu pro všechny vozy AMG s označením 45. Může tak vzniknout superrychlý sedan CLA, popřípadě CLA v karosářské verzi shooting brake a nebo malý crossover GLA. Kolik si za úpravu firma účtuje není doposud známo.