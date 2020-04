Dívejte se pozorně, na obrázku opravdu není Mercedes-Benz třídy G. Uhádnete o jaký vůz se jedná?

Nedávno jsem vám ukázal Suzuki Jimny, převlečené za Mercedes Benz G500 4 × 4. Nyní se můžete podívat na ne úplně povedenou přestavbu off-roadu UAZ-3151 v pokusu o kopii Géčka. Ve městě Kursk je nyní na prodej za v přepočtu 160 000 Kč.

Přední část opravdu připomíná terénní legendu s hvězdou ve znaku. Přísně hranatá příď a moderní LED světlomety nevypadají špatně. Také zadní část je ještě s trochou dobré vůle poměrně povedená. Že něco nehraje je hned jasné při pohledu z boku. Zde je základ v ruském automobilu jasně patrný. Kromě jiných kol se širokými terénními pneumatikami je to téměř sériový UAZ.

UAZ Hunter | foto: auto.ru

UAZ Hunter | foto: auto.ru

Při takovýchto úpravách zřídka zůstává interiér vozu nedotčen. Ne však v tomto případě. Vnitřek UAZu-G nepůsobí tak sparťansky, ale do Mercedesu má opravdu daleko. Celý interiér je obšitý hnědou kůží a najdeme v něm zábavný systém s velkým displejem. Je vidět, že majitel si s vozem dal hodně práce, ale výsledek je tak na půl cesty. Není to úplně "stodola-tuning", ale do továrního vozu má opravdu daleko.

UAZ Hunter | foto: auto.ru

Pod kapotou se žádné změny neodehrály. Vůz je stále poháněn atmosférickým čtyřválcem o objemu 2,7 litru, jehož výkon 127 koní putuje na všechna čtyři kola. V terénu by se před Géčkem úplně neztratil, ale na zpevněné komunikaci se s maximální rychlostí 130 km/h na originál opravdu nechytá.