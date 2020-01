Škoda Kodiaq RS ABT, rekordman ještě rychlejší

Naftové 7 místné SUV není úplně to, po čem tuningové firmy prahnou a navzájem se předhánějí, která z nich postaví silnější a rychlejší verzi. Ale přesně takové auto vzala do parády firma ABT. Jenže není 7 místné SUV jako 7 místné SUV. Škoda Kodiaq RS se zapsala do dějin slavného okruhu Nürburgring, jako nejrychlejší 7 místný automobil.

Škoda Kodiaq RS ABT | foto: ABT Sportsline

Již sériový Kodiaq RS není žádné ořezávátko. Jeho 2.0 litrový přeplňovaný vznětový čtyřválec již z výroby vyjíždí s výkonem 176 kW (240 koní) a hlavně s ohromným točivým momentem 500 N.m. Kodiaq od ABT je na tom ale ještě o dost lépe. Konstruktérům se podařilo motor naladit na 199 kW (270 koní) a 540 N.m. To jsou parametry na 2.0 litrový naftový motor opravdu skvělé. Výkon motoru putuje na všechna čtyři kola prostřednictvím 7 stupňové automatické převodovky DSG. Upravené SUV od Škodovky nyní zvládne akcelerovat z klidu na 100 km/h v čase 6,8 s. O tom, zda se zvýšila maximální rychlost se u ABT nezmiňují. Proto nám musí stačit údaj sériového "RSka" které umí až 220 km/h.

Kromě motoru proběhly úpravy také na podvozku, který je nyní opatřen tvrdšími pružinami a celkově se Kodiaq přiblížil o pár milimetrů blíž k vozovce. Za zmínku stojí též 20" litá kola značky ABT.

S takto vyladěným Kodiaqem by Sabine Schmitz jistě ještě ukrojila pár sekund ze své rekordní jízdy, při níž Škodu Kodiaq RS zapsala s časem 9 minut a 29,84 sekund jako nejrychlejší 7 místné auto, jaké kdy absolvovalo měřené kolo v Zeleném pekle.