Rodinný kombík v naftě, který má 304 koní a 596 N.m.

Prodám své vozidlo, které vlastním necelých 10 let,

během kterých jsem do něho investoval a upravoval až do aktuálního stavu:

Jedná se o:

Škoda Octavia

Obsah 1.9 TDI

Výkon udávaný v TP 81kw

rok 2002

najeto 260tis km

nová STK.

Škoda Octavia Combi | foto: bazos.cz

Auto jsem kompletně rozebral do šroubku a začal stavět od nova,

při tom proběhla výměna všech stále funkčních ale opotřebovaných dílů za nové originální,

jako je gumové těsnění, plastové lišty, mřížky, nárazníky, ložiska, náboje, apod.,

všechno bylo kupované nové přímo ve Škodovce.

Proběhl kompletní celolak včetně nalakování všech plastových částí.

Motor a převodovka:

- stavba RMP Power Radek Martinec

- spodek ASZ, ojnice z 2.0 TDI, tvrdší pružiny na ventilech

- ostrá vačka 272 dbilas

- vstřiky 320 dssr (Milan Votava MIRULU)

- keramická spojka, přítlak Sachs Performance

- turbo 2260vklr na tubularech

- 4bar čidlo, podávačka v nádrži

- nové čerpadlo a 12mm hlava na čerpadle zexel - p. Hubálek

- krátká převodovka Škodamotorsport Mladá Boleslav - následný repas Julis Gál včetně samosvoru

- přídavný větší olejový chladič

- výfuk downpipe 76mm, od vlnovce dál 60mm

- FMIC intercooler včetně kompletního nerez vedení

Brzdy a podvozek:

- podvozek komplet HPsporting

- veškeré silentbloky stronglex nebo powerflex

- brzdy přední 4písty 345mm, zadní 335mm plus zvlášť brzdič na ruční brzdu

- velké poloosy se zavřenýma vnitřníma kloubama z RS

- horní uložení powerflex, přední horní vzpěra mezi tlumiči originál Audi S3

Interiér a exteriér:

- RS packet nárazníky

- volant, ručka, pedály a řadička z elegance

- sedačky komplet z Leon Cupra nově přešité

- alu kola SpeedLine r18 s letními pneu

- v kufru subwoofer Hifonics 750W RMS 15", zesilovač 4kanál Hifonics 1kW RMS,

menší zesilovač na menší repro Magnát, autorádio Panasonic se 64bit zvukem

- přídavné budíky na tlak turba, teplota výfukových plynů, teplota motorového oleje

- výkonově upraveno na 304 koní a 596 krouťák-ano graf z brzdy mám

V autě je proinvestováno zhruba 600tis Kč

Škoda Octavia Combi | foto: bazos.cz



Nevýhody:

- dálkové zamykání nefunkční, centrál ano

- stropnice na nějakých místech se odlupuje

- nefunkční tachometr vůči tomu