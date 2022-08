Nová doba, Brabus nesází na výkon a rychlost, ale na něco úplně jiného

Ač něco takového na první pohled vypadá ve spojení s firmou, jako je Brabus, přinejmenším zvláštně. On to ve skutečnosti zas tak špatný nápad není. Elektromobilů přibývá a když si na něco jejich majitelé stěžují, tak je to právě dojezd. Možná se nám tady rýsuje nový tuningový směr.

Brabus EQS | foto: Brabus

Ale přijede zpátky k EQS. Tento 5,2 metrů dlouhý sedan má úžasný odpor vzduchu pouhých Cx 0,2 a u verze 450+ dojezd slušných 730 Km (dle WLTP). Brabus tvrdí, že skvělou aerodynamiku vozu ještě vylepšili.

Vpředu se objevil nový splitter z uhlíkových vláken a karbonové obložení přívodu vzduchu k chladiči a brzdám. Na zádi vozu přibil přepracovaný difuzor a spiler na víku kufru. Dále přibyly značkové ráfky o velikosti až 22 palců. Další, co přispělo ke snížení aerodynamického odporu, bylo snížení světlé výšky vozu. A to konkrétně o 15 mm vpředu a o 20 mm vzadu.

Brabus EQS | foto: Brabus

Výsledkem veškerých těchto úprav je zlepšení efektivity vozu o 7,2 %. Brabus uvádí, že při dlouhých cestách vyšší rychlostí se díky tomu může dojezd zvýšit až o 50 km.