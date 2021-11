Italové se na Dakar chystají ve 30 let starém Porsche 911

Neobvyklý vůz pro jeden z nejtěžších rallye závodů planety byl postaven na základě Porsche 911 (964) Carrera 4 modelu z roku 1991. Vůz byl vybaven ochrannou klecí a zcela přepracovaným odpružením, aby vydržel drsné terénní podmínky. Původní kola byla nahrazena obrovskými 35 palcovými koly s terénními pneumatikami. Sporťák navíc dostal velkou palivovou nádrž o objemu 160 litrů.

Porsche 911 Carrera 4 pro Dakar | foto: youtube.com

Původní plochý , vzduchem chlazený šestiválec o objemu 3,6 litru, byl upravený a díky tomu nyní poskytuje místo původních 250 koní současných 300 koní. Výkon motoru je přenášen přes 5 stupňovou manuální převodovku na všechna čtyři kola. Pro zajímavost můžeme uvést, že sériový vůz s 250 koni a 310 N.m. umí stovku za 5,7 s a zvládne se rozjet až na 260 km/h.

Podle samotných nadšených závodníků Alberta Vassala a Agostina Rizzardiho se třicetileté Porsche už zúčastnilo extrémního Tunisia Desert Challenge. Kupé v rámci soutěže najelo přes saharskou poušť přes 2,5 tisíce kilometrů. Testování vozu v plnohodnotném režimu rally-raid trvalo osm dní. Trasa Dakaru je však znatelně delší – téměř 6 tisíc kilometrů.

Připomeneme, že již dříve bylo oznámeno, že se Dakaru 2022 zúčastní nejméně dvě staré Lady Niva. S jednou z Niv pojede posádka, která získala podporu od AvtoVAZ. Druhé ruské SUV patří týmu z Francie. V tomto voze se otec jednoho z pilotů zúčastnil rallye v 80. letech, ale nikdy se nedostal do finále. A teď chce dokončit to, co jeho otec začal.