Pořádně splašený bakeliťák! V Německu je na prodej Trabant 601 o výkonu přes 250 koní!

Původní Trabant 601 měl pod kapotou dvoutaktní dvouválec o objemu 595 ccm a výkonu 19 kW (26 koní). Ten pouze 615 kg vážícímu vozu dovoloval rozjet se na 105 km/h a zrychlení z 0 na 100 km/h se pohybovalo okolo 42 s.

Trabant 601 S VR6 Kompresor | foto: eBay

Pod kapotou upraveného Trabantu nezůstalo po původní pohonné jednotce ani památky. Místo ní se zde nachází motor VR6 od automobilky VW. V inzerátu se neuvádí, o jaký motor se přesně jedná. S největší pravděpodobností nejde o VR6 o objemu 3,2 litrů, jelikož ta by k dosažení výkonu 258 koní, jak se píše v inzerátu, nepotřebovala přeplňování. Pravděpodobně se jedná o motor o obsahu 2,8 litrů s původním výkonem 142 kW (193 koní). I s tímto motorem by byl nárůst výkonu oproti původnímu dvoutaktu více než sedminásobný. Avšak tvůrci tohoto "nasupeného trsátka" to bylo evidentně málo a tak se k motoru rozhodl přidat kompresor od Mercedesu. S ním má VR6 pod modrou kapotou prodávaného Trabantu výkon dokonce 258 koní, což je 10 x více, než měl originál. Vzhledem k úpravám vzrostla i hmotnost vozu a to téměř o 200 kg. Nyní má Trabant 800 kg. Což odpovídá výkonu 323 koní na tunu hmotnosti. To je lepší než nové Porsche 911 Carrera S.

Dle prodejce vznikal Trabant 601 VR6 Kompresor několik let a nyní ho nabízí na eBay za 9 980 euro (asi 250 000 Kč). Mě osobě čtvrt milionu korun nepřijde zase tak moc za vůz, který bude mít dle odhadů stovku okolo 5 sekund a maximální rychlost takovou, jakou bude mít jeho řidič kuráž.