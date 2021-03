Konečně pořádně vypadající Supra

Do úprava sportovního vozu Toyota Supra se již pustila nejedna tuningová společnost. Dnes Vám blíže představíme tu asi nejbrutálnější vizuální úpravu, jakou jsme doposud viděli. Bodykit pro Toyotu Supru má na starosti japonská společnost Varis, která se pustila do přeměny pěkně od podlahy. Supra má nový přední spoiler, kapotu, vysoko zasahující boční prahy, zrcátka a na zádi obří přítlačné křídlo. Navíc, co se jen tak nevidí, pravý přední světlomet byl odstraněn a místo něj je zde uhlíkový přívod čerstvého vzduchu k motoru.

Toyota Supra Varis | foto: carakoom.com

Původní hliníková střecha byla nahrazena střechu z uhlíkových vláken, což samo o sobě ubere 8 kg hmotnosti v nejvyšším místě automobilu a tak přispívá co nejlepšímu těžišti.

Toyota Supra Varis | foto: carakoom.com



Za samotný bodykit si tuningová společnost řekne v přepočtu asi o 280 000 Kč. O upřeně pohonné jednotky, nepadlo ani slovo, ale existuje velké množství firem, které za přibližně 20 000 Kč umí přidat okolo 50 koní a 90 N.m.