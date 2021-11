Test: Spaní na autě, vyzkoušeli jsme pro vás obě řešení

Vyzkoušeli jsme pro vás řešení, které z automobilu pro běžné použití udělá víkendového parťáka pro nejrůznější výlety a dobrodružství. Těmi jsou zvedací střecha od firmy Westfalia a střešní stan Hussarde Quatro. Jaké má které konkrétní řešení výhody se můžete dočíst v následujících řádcích.

Mercedes Benz Marco Polo | foto: Petr Boháč

Mercedes Benz Marco Polo | foto: Petr Boháč

Mercedes-Benz Marco Polo

Jako první zde máme paket Marco Polo ArtVenture, jenž je volitelnou výbavou pro oblíbené dodávky Stuttgartské automobilky. Tento paket pak obsahuje :

 Výklopný střešní poklop se střešním lůžkem pro 2 osoby

 3místná lavice jako komfortní lůžko s prodloužením a ložnou plochou cca 193x135 cm

 Prodloužení lůžka se silným čalouněním, v případě potřeby vyjímatelné

 Rozmanité poličky a úložné možnosti

 Otočné komfortní sedadlo pro řidiče a spolujezdce

 Výklopné elektrické okno v prostoru pro cestující vzadu

 Sklopný stolek (YE2), se 2 sklopnými stolními deskami, díky systému kolejnic flexibilně

posouvatelnými

 Zatmívací závěsy v zadní části a v kokpitu

 Funkční a robustní plastová TPO podlaha, podlaha s kobercem

 Osvětlení interiéru LED vpředu se světelnými vodiči, lampičky na čtení LED a osvětlení kokpitu ve spojení s komfortní střešní ovládací jednotkou

 12V zásuvky vpravo a vlevo v zadní části

Výhodou tohoto řešení je neuvěřitelná univerzálnost automobilu, kterým v našem případě byl navíc skvělý "užitkáč" od Mercedesu se silným vznětovým motorem. Automobil vybavený zvedací střechou může svým majitelům sloužit jako daily car, který se během pár vteřin promění v pohodlného bydlíka. Pár vteřin je v našem případě 8. Tak dlouho mi trvalo, než jsem odjistil dvojici úchytů, které se nachází nad řidičem a spolujezdcem, pak už jen stačilo lehce strčit do střechy a hotovo. Přeměna z obytňáku na klasický Van trvá přibližně stejně dlouho.

Mercedes Benz Marco Polo | foto: Petr Boháč

Přístup nahoru přes sedadla v první řadě zprvu vypadá na akrobatický výkon, hodný vrcholového sportovce, avšak není tomu tak. K mému překvapení se nahoru i dolu leze vcelku v pohodě. Nahoře se pohodlně vyspí dva dospělí a v našem případě ještě ani ne tříměsíční dobrodruh. Další dvojice se může vyspat na rozkládacím lůžku ve spodní zadní části.

Mezi výhody tohoto řešení patří rychlost, s jakou se stan postaví a složí. Díky tomu mi nebylo za těžko střechu vyklopit na parkovišti u Lidlu, abych se natáhl než žena koupí svačinu. Propojení s interiérem vozu pak dává další výhody. Máme k dispozici osvětlení, zásuvky pro dobíjení mobilu a co je hlavní, v případě chladného rána si v autě můžeme zatopit. V případě Marca Pola můžeme navíc využít nezávislé topení, které má solidní výkon. Také při deštivém počasí nemusíme po příjezdu do kempu vůz opustit a k lůžku se dostaneme suchou nohou.

Mezi nevýhody bych snad zařadil pouze nutnost mít auto kategorie MPV či dodávku.

Mercedes Benz Marco Polo | foto: Petr Boháč

Ceny začínají přibližně od 70 000 Kč a využít se dají na velké množství nových i starých užitkových vozů a MPV. Námi testovaný paket Marco Polo ArtVenture vyjde na 122 197 Kč bez DPH. Avšak za své peníze nedostanete pouze spaní pod střechou, ale i další velice rozsáhlé možnosti, které zvyšují komfort při kempování.

Peugeot Rifter se střešním stanem | foto: Petr Boháč

Střešní stan Hussarde Quatro

Jako další zde máme rozkládací stan, jenž je přidělán na střešní nosič. My jsme otestovali stan Hussarde Quatro a jako nosič nám posloužil Peugeot Rifter LONG GT 1.5 BlueHDI.

Na první pohled člověk neznalý věci ani nepozná, že si na autě vezete stan. Ve složeném stavu vypadá, jako byste na střeše měli velkou "rakev". Vnější rozměry uzavřeného stanu jsou 215 × 123 × 28 cm. Zato po rozložení je k dispozici docela slušný "bejvák". Vnitřní rozměry jsou 220 × 170 cm, výška ke stropu je pak 142 cm. Jak je již patrné z názvu Hussarde Quatro, stan poskytuje místo pro 4 nocležníky. Uvádí se 2 dospělí a 2 děti nespecifikovaných rozměrů. My jsme v něm spali 2 dospělí a nemluvně. Místa jsme měli víc, než doma v ložnici. Věřím, že do tohoto stanu by se s trochou tulení vešli i 4 dospělé osoby.

Peugeot Rifter se střešním stanem | foto: Petr Boháč

Samotná manipulace se stanem je o poznání zdlouhavější, než v případě integrované zvedací střechy. Když jsem to dělal poprvé, trvalo mi jeho rozložení bezmála 15 minut, přeci jsem chlap a návody nečtu... Přibližně stejně dlouho mi napoprvé trvalo i jeho opětovné složení. Na podruhé je složení i rozložení otázkou asi 5 minut a s trochou tréninku se dá tento čas zkrátit odhadem až ke 2 minutám. V podstatě stačí odjistit 5 zajišťovacích západek, poté přizvednout obě strany , využít žebřík jako páku a překlopit druhou stranu stanu mimo prostory boxu. Pak zbývají jen maličkosti jako přichycení bočnic stanu suchým zipem k podlaze. Výrobce udává, že pro manipulaci se stanem je potřeba dvou lidí, ale když má manželka v rukou rozmrzelé dítě, které je po celodenním cestování přetažené, není problém se stanem manipulovat v jednom.



Výhodou střešního stanu je možné využití na téměř jakýkoliv automobil. Znám případy, kdy s tak velkým stanem jezdí posádka kempovat s krátkou Fabií. Já si umím stan nejlépe představit na expedičním off-roadu. Pak tu máme nižší pořizovací cenu. Náš stan stojí včetně DPH 91 480 Kč. Menší stany se ale dají pořídit již za polovinu této částky. Další plus vidím ve velkém vnitřním prostoru. A jako příjemný plus u našeho velkého stanu vidím i to, že půl podlahy přesahuje půdorys vozu a tak u pravého boku vznikne něco jako pevná markýza.

Peugeot Rifter se střešním stanem | foto: Petr Boháč

Mínusy jsou určitě to, že pokud stan nechcete stále vozit na střeše, musíte si pro něj doma najít dostatek místa k uskladnění. Další nevýhodu, kterou jsme zažili na vlastní kůži, je absence topení. Kempovali jsme začátkem října v Jizerských horách a nad ránem bylo jen lehce nad nulou. Tepelný komfort tedy nebyl úplně na jedničku s hvězdičkou. Poslední mínus asi vidím v tom, že se musíte obouvat a zouvat, když si pro něco musíte skočit do auta.