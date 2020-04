10 zaručených tipů, jak připravit auto na jaro

#1 Prevence je základ

Ne každý řidič dbá na nezbytnost jarních kontrol. Faktem zůstává, že pokud ji majitelé vozidel nedělají pravidelně, pak se mohou problémy způsobené nedostatečnou prevencí sčítat nebo dokonce i násobit. A následná oprava může být mnohonásobně dražší.



#2 Vzduch je čistý

Za to, co v autě dýcháme, vděčíme klimatizaci. Nejméně jednou za dva roky ji musíme dát na celkovou údržbu do rukou odborníků. - „Technici v servisu provedou výměnu chladiva. Základní ošetření je sice možné i pomocí speciálního dezinfekčního spreje, který je volně v prodeji, ale důkladného zneškodnění všech mikroorganismů docílí řidiči pouze odborným zásahem v autoservisu," říká Jindřich Krejčí, ředitel projektů pro ČR a SK společnosti ProfiAuto.

Dodává, že u používání klimatizace platí, že by měla být v chodu celý rok. Nejen v létě, ale i v zimních měsících. Funguje totiž na bázi promazávání kompresoru. Na jaře je proto nutné zkontrolovat, zda v ní není potřeba doplnit olej, aby se kompresor nezadřel a klimatizace hladce běžela.

Panel klimatizace, ilustrační foto | foto: pixabay.com

#3 Stěrače stírají

Životnost stěrače je v průměru půl roku a pokud se zdá v pořádku, postačí občasná výměna břitů – což vyjde na pár korun. Na jejich životnost mají vliv náhlé změny teplot i delší mrazy. Bez dobře fungujících stěračů nevidíme při dešti na cestu a ohrožujeme sebe i ostatní řidiče. Platí, že jejich životnost nelze prodloužit a stává se, že je občas potřeba vyměnit celý stěrač, včetně ramena. S tím vám ochotně pomůže právě váš ProfiAuto Servis.



#4 Raz, dva, tři – výměny filtrů

Olejový filtr se mění souběžně s výměnou oleje. Po najetí dvaceti tisíc kilometrů přichází na řadu vzduchový. Zhruba po patnácti tisících si zaslouží pozornost i filtr pylový – na jaře totiž zachraňuje pasažérům s alergiemi zdraví, jelikož brání pylům v průchodu do klimatizace. Pokud ho neměníme, množí se plísně.



#5 Jako doma – čisto a útulno

Jarní detox se netýká jen těla, šatníku a úklidu domácnosti. I interiér vašeho auta je nutné zvelebit. Zaschlé kusy bahna, kamínky, jehličky – všechno musí pryč. Vzpomínky na zimu už není třeba na jaře

z podrážek umývat. I tento krok je možné pohodlně svěřit do rukou odborníků, jsou ale tací, kteří hodinku nebo dvě u benzinové pumpy rádi stráví luxováním svého auta. Rovnou se hodí zkontrolovat, zda nevržou panty u dveří. Pokud ano, stačí je promazat.



#6 Brzdy v kondici

Jarní nezbytností je i kontrola brzdového obložení. ABS bylo v zimním období velmi namáháno. Sjeté destičky, zvlněné kotouče, špína v čidlech? V podstatě samozřejmost po zimním provozu. Kontrolu ocení i tlumiče a jejich kryty. Hodně podceňovanou záležitostí je i výměna brzdové kapaliny.

Ilustrační foto | foto: pixabay.com



#7 Ať se leskne a nerezaví

Co se týče myčky, jednou za čas je opravdu potřeba pořádně auto vymýt – včetně podvozku a kol, vysušit a dopřát mu speciální přípravky. Zbytky zimních plískanic a soli prostě musí pryč. Díky tomu nebude koroze zbytečně auto ohrožovat.



#8 Letní rally

Při výměně pneumatik na letní je dobré si nechat odborníky ProfiAuto ověřit, zda není nerovnoměrně sjetý jejich dezén. Pokud ano, je načase seřídit geometrii. Ta by se měla kontrolovat alespoň jednou ročně a právě jaro je ideální příležitostí pro tento úkon. Výměna pneumatik je důležitá povinnost proto, že jinak sedí jednotlivé typy (zimní vs. letní) na různých površích. Nejedna zatáčka za deště vás pak, dbalé řidiče, nemůže nemile zaskočit nebo překvapit.



#9 Výfuk v pořádku

Když už budete v servisu, máte možnost také kontroly výfukového systému. Některé výfuky časem rezaví a zima v tomto ohledu celý proces pouze urychluje. Vizuální kontrola a kontrola těsnosti jsou proto na místě.

S opravou prasklého výfukového potrubí už si doma může poradit každý šikovný kutil | foto: youtube.com



#10 Gumové díly nejsou věčné

Manžety poloos, ale třeba i silentbloky náprav, uložení stabilizátorů a další díly z gumy mohou být po zimě ve výrazně horším stavu, než v jakém byly ještě na podzim. Hydraulické silentbloky mají tendence začít téct, gumová uložení mohou způsobovat mlácení a protržená manžeta nechrání ložiska a poloosy. Následné škody by mohly být vysoké.

A jeden # TIP navíc

Nahlédnutí do motorového prostoru může odhalit zpuchřené a popraskané řemeny, které dostaly přes zimu zabrat velkými výkyvy. Díky včasné výměně starý řemen nepraskne a auto nepřestane dobíjet, klimatizovat nebo posilovat řízení. Poškozený klínový řemen se může dostat do rozvodu, což způsobí okamžité zničení motoru. Náklady u těchto oprav by vás jistě nepotěšily.