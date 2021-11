Kamufláž nového modelu ŠKODA SLAVIA je výsledkem designérské soutěže

Zac Hollis, vedoucí ŠKODA AUTO India, říká: „Gratulujeme Shreyasi Karambelkarovi k jeho vítězství v soutěži Camouflage with ŠKODA. Jeho návrh je skvělou kombinací indické a české kultury. Děkujeme také ostatním finalistům, jejichž návrhy donutily porotu dlouho přemýšlet, a všem účastníkům, kteří se zasloužili o úspěch této kampaně.“



Designérská soutěž s názvem „Camouflage with ŠKODA“, která byla vypsána v srpnu, byla určena designérským studiím, firmám, univerzitám, ale i studentům designu a profesionálním designérům. Do uzávěrky soutěže 18. srpna došlo z celé Indie více než 200 návrhů kamufláže vozu ŠKODA SLAVIA. Do finálového kola pak postoupilo pět návrhů. Konečné rozhodnutí vyřkla porota ve složení Gurpratap Boparai, generální ředitel společnosti ŠKODA AUTO Volkswagen India Private Limited, Zac Hollis, vedoucí ŠKODA AUTO India, a Oliver Stefani, šéfdesignér společnosti ŠKODA AUTO. Porota hodnotila mimo jiné kreativitu a technické znalosti. Přihlížela zejména k aspektům, jako jsou estetika, inovace, funkčnost, celkový dojem nebo emotivnost.

Škoda Slavia | foto: Škoda Auto

Vítězný design kombinuje indické motivy a české umění

Shreyas Karambelkar porazil svým návrhem konkurenci. Indickou kulturu reprezentují použité teplé odstíny barev a motivy páva a lotosu. Návrh designu rovněž přebírá prvky českého sklářství a kubismu. Jako vítěz soutěže nyní Shreyas Karambelkar poletí do Prahy, kde se setká s šéfdesignérem ŠKODA AUTO Oliverem Stefanim. Návrh, který obsadil druhé místo, se držel palety barev vozů ŠKODA a zaujal základními tvary i výrazným vzorem viditelným na první pohled. Tento nápad odměnila porota designérským tabletem. Ostatní finalisté obdrželi věcné ceny od společnosti ŠKODA AUTO.

SLAVIA je po SUV modelu KUSHAQ již druhým vozem ŠKODA v rámci modelové ofenzívy na indickém trhu. Prostřednictvím projektu INDIA 2.0 je ŠKODA AUTO v Indii zodpovědná za všechny aktivity koncernu Volkswagen. Cílem je dlouhodobé posílení pozice značek ŠKODA a Volkswagen na indickém trhu a do roku 2025 v závislosti na vývoji trhu a konkrétního segmentu dosažení společného tržního podílu ve výši 5 %.



Celkem byla do projektu INDIA 2.0 investována jedna miliarda eur, z toho 275 milionů eur do výzkumu a vývoje nových modelů určených pro objemové segmenty indického trhu. ŠKODA AUTO zřídila v závodě v Púně novou výrobní linku platforem MQB-A0-IN. Stupeň lokalizace díky tomu dosahuje až 95 %, což znamená, že téměř všechny komponenty vozů jsou vyráběny v Indii.