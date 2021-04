Koncept Toyota bZ4X šokuje volantem i finálním zpracováním. Jak se tím bude řídit?

Akronym ‚bZ‘ z názvu konceptu symbolizuje sousloví ‚beyond Zero‘, což symbolizuje snahu Toyoty dosahovat nejen nulových uhlíkových emisí a uhlíkové neutrality, ale jít dokonce nad rámec těchto snah a nabízet výhody pro životní prostředí, jednotlivce i společnost jako takovou.

Toyota jej vyvinula v partnerské spolupráci se Subaru. Produkční verze by se měla začít prodávat přibližně v polovině roku 2022.

Toyota bZ4X - koncept čistě bateriového SUV v téměř produkčním zpracování | foto: Toyota

Představení koncepčního modelu Toyota bZ4X Concept

Toyota bZ4X Concept je vozidlem, které se nespokojí s obvyklými schopnostmi dopravního prostředku. Poslouží též jako pohodlné prostředí na cesty s funkcemi konektivity.

„Náš typický cílový zákazník oceňuje zejména čas trávený společně s rodinou a přáteli. Chtějí-li si tento čas společně užít, jako místo k jejich setkávání jim dobře poslouží Toyota bZ4X Concept,“ říká hlavní konstruktér Kodži Tojošima.

Design exteriéru spojující dynamiku s užitnými vlastnostmi

Design exteriéru Toyoty bZ4X Concept předjímá vysoká očekávání zákazníků ohledně požitku z jízdy s elektromobilem bez nutnosti uchylovat se ke kompromisům. Z celkové vnější podoby je zřejmé spojení dynamiky a užitných vlastností, SUV si zachovává typickou zvýšenou polohu za volantem, ale přesto budí dojem vozu přikrčeného k vozovce. Karoserie prezentuje smyslné tvary v kombinaci s precizním a technicky pojatým stylistickým ztvárněním.

Přední partie vozu – identifikační znak každého vozidla – se tentokrát obejde bez klasické masky chladiče a namísto ní se chlubí uspořádáním senzorů, světel a aerodynamických prvků v markantní „žraločí“ podobě, čímž hlásá nový postoj a nepřehlédnutelný vzhled v provozu.

Toyota bZ4X - namísto klasické masky senzory, světla a aerodynamické prvky v údajně „žraločí“ podobě | foto: Toyota

Prostorná kabina a „pilotní modul“

Koncepční model Toyota bZ4X Concept je postaven na nové modulární platformě e-TNGA, vyvinuté speciálně pro elektromobily. K vytvoření pozoruhodně prostorné a otevřené kabiny přispěl dlouhý rozvor a krátké převisy karoserie. Prostor pro nohy vzadu je srovnatelný s ostatními vozy segmentu D.

Srdcem přední části kabiny je „pilotní modul“, jenž v řidiči evokuje dojem přímého propojení s vozovkou a všemi důležitými informacemi. Nízko posazený přístrojový panel neomezuje panoramatický výhled ven, a ještě přispívá k pocitu velkorysé prostornosti. Snadno rozpoznatelné a vysoce funkční ovládací prvky jsou seskupeny kolem středového panelu. Digitální přístrojový štít před řidičem je umístěn nad volantem, aby sledování informací nenutilo ke zbytečnému odklánění zraku od vozovky.

Toyota bZ4X dostala jako první na světě vidlicový (nikoli kulatý) volant v kombinaci se systémem řízení bez mechanické vazby | foto: Toyota

Sedadla konceptu Toyota bZ4X | foto: Toyota

Systém energetického managementu baterie jako klíč k delšímu dojezdu

Vývojový program těžil z přínosů více než 20 let vedoucího postavení Toyoty na poli elektrifikace vozidel a typických atributů kvality, odolnosti a spolehlivosti, kterými je Toyota proslulá. Elektrické hnací ústrojí – tedy elektromotor, řídicí jednotka a systém energetického managementu baterie – tak přináší schopnosti na vrcholu třídy i mimořádně konkurenceschopný jízdní dosah.

K provozní hospodárnosti vozidla ještě přispívá systém palubního nabíjení pomocí sluneční energie v zájmu prodloužení dojezdu vozidla. Toyota čerpala ze svých dlouholetých zkušeností s vývojem bateriových technologií pro hybridní modely a plug-in hybridy, aby konstrukce větší a výkonnější baterie pro Toyota bZ4X Concept dokázala nabídnout dlouhodobě spolehlivý provoz bez zkracování dojezdové vzdálenosti, a to i za chladnějšího počasí.

Nefalšované SUV s vyspělým pohonem všech kol v dané třídě

Zbrusu nový systém pohonu všech kol, zahrnující elektromotory na obou nápravách, vyvinula Toyota společně se Subaru. Dlouholetou tradici a široké expertní zkušenosti Toyoty i Subaru se podařilo přetavit ve vyspělý pohon všech kol v dané třídě, kterým Toyota bZ4X Concept vystupuje z obvyklých měřítek segmentu. Používaný systém pohonu dodává Toyotě bZ4X Concept nefalšované terénní schopnosti, které současně znamenají vyšší bezpečí a pocit jistoty za volantem bez ohledu na stav vozovky.

Vyspělý systém řízení bez mechanické vazby

Toyota bZ4X Concept bude jako první na světě používat vidlicový (nikoli kulatý) volant v kombinaci se systémem řízení bez mechanické vazby (‚steer-by-wire‘). Uvedená technologie poskytuje řidiči vyšší míru kontroly s odfiltrováním ruchů jinak přenášených od nekvalitního povrchu vozovky nebo při brzdění, a přispívá tak k preciznější odezvě sladěné s rychlostí vozidla a úhlu natočení kol. Systém řízení bez mechanické vazby rovněž opouští klasický kulatý volant, který nahrazuje unikátně tvarovaným volantem ve stylu leteckého kniplu. Díky tomu není řidič v zatáčkách nucen přehmatávat na věnci volantu, a drží se tak filozofie co nejpříjemnějšího ovládání vozidla.

Toyota bZ4X Concept je prvním modelem, pro nějž Toyota použila nové označení bZ – beyond Zero. Toyota plánuje do roku 2025 představit 15 elektromobilů s bateriovým pohonem včetně 7 modelů s označením Toyota bZ.