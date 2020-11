Světová premiéra dlouho očekávaného Subaru BRZ

Ačkoliv první generace sporťáku rozdělila automobilové nadšence na dva tábory, dost možná se stane legendou. První jej milují pro jeho dokonalé vyvážení, nízké těžiště, mechanický projev, podvozek, druzí jej lehce odsuzují pro nepříliš výkonný atmosférický boxer, kterému to na rovince „nandá“ taťka s naftovou Octavií.

Přepracované Subaru BRZ dostalo opět atmosférický boxer s větším objemem a nižší těžiště | foto: Subaru

Namísto původního dvoulitrového čtyřválcového boxeru byl dosazen 2.4 litrový čtyřválec o výkonu 228 koní a 249 Nm. Nárůst výkonu oproti starší generaci je tedy 28 koní a 44 Nm a jedná se opět o atmosférický motor. BRZ je v základu vybaven šestistupňovým manuálem, za příplatek ovšem můžete mít i automat. Hmotnost vozu je téměř totožná s předchůdcem - cca 1275 kg.

Přepracoval se design karoserie, avšak podvozková platforma zůstala. Pokud si ovšem říkáte, že jde o stejné auto jen v novém kabátě a s lehce upraveným motorem, tak jste na omylu. Subaru zapracovalo na vyztužení vozu a snížení těžiště. Výsledkem je zlepšení tuhosti vozu o polovinu, jízdní komfort díky tomu sice lehce utrpí, ale na hladké okresce či okruhu to bude jistě o úroveň lepší.

V interiéru se toho hodně přepracovalo, ale většinou jde pouze o detaily – trochu jiný volant, ovládání klimatizace atd. Hlavní do očí bijící rozdíl je 8 palcový infotainment a digitální přístrojový štít. Systém sedadel je 2+2 což v praxi bude znamenat, že na zadní sedadla pohodlně uložíte buď dvě pětileté děti, nebo pravděpodobněji nějaké to zavazadlo při cestě na klikaté alpské okresky.

Je tu jedno velké ALE. Subaru zatím nevydalo informaci o tom, že by mělo BRZ zamířit na náš evropský trh – je to zapříčiněno „ekopolitikou“, kterou EU v posledních letech rozjela. Na americký trh by mělo BRZ zamířit na podzim 2021. Jedinou nadějí je tedy pravděpodobně nová generace Toyoty GT86, která by měla být opět velmi podobná jako BRZ, ale od Toyoty zatím žádné zprávy o tomto modelu nemáme. Důležité ale je, že se Toyota na evropském trhu se svými sportovními vozy prosadila s modely jako Yaris GR či Supra.