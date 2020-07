Podívejte se, jak se za padesát let změnily populární kombi od Seatu

Ani tehdy se totiž odjezd na letní dovolenou příliš nelišil od současnosti. Jen velmi vzácně se však cestovalo letadlem a jen nemnozí se vydávali za odpočinkem do zahraničí. Druhý automobil v rodině byl neobvyklý. Pětidveřový SEAT 1430 byl koncipován tak, aby vycházel vstříc novým požadavkům tehdejší společnosti. Tento vůz nebyl tak velký jako SEAT 1500 Kombi, takže se s ním snadněji jezdilo ve městech, protože již tehdy se zvyšovala hustota dopravy a nalezení volného parkovacího místa se stávalo výzvou. Model 1430 byl atraktivním automobilem, který svým majitelům posloužil při podnikání, ale osvědčoval se i jako vůz pro každodenní provoz včetně dopravování dětí do školy a ze školy. O víkendech nebo dovolených se SEAT 1430 proměnil v dynamický cestovní automobil, ideální nejen z hlediska mimořádného potěšení z jízdy, ale také svými užitnými vlastnostmi díky velkému zavazadlovému prostoru a možnosti být naložen doslova až po střechu.

O 50 let později začal z výrobních linek závodu Martorell sjíždět zcela nový SEAT Leon Sportstourer. Tento vůz je velmi prostorný a dynamický, jako byl ve své době model 1430 Kombi, ale navíc nabízí mimořádnou hospodárnost a bezpečnost ve spojení s vyspělými technologiemi.

Rodinné vozy SEAT | foto: Seat ČR

Vnější design

„Funkční a elegantní“ bylo podle médií estetické pojetí modelu SEAT 1430. Chromované ozdobné prvky zvýrazňovaly hranatý design a dodávaly mu architektonické rysy. SEAT Leon Sportstourer vypadá vedle něj téměř organicky, s karoserií vytvarovanou proudícím vzduchem a vyznačující se čistým, precizním a odvážným stylem. SEAT Leon je jedním z nejvyspělejších vozidel ve svém segmentu, který odpovídá náročným technickým požadavkům, následuje estetické trendy a přináší ještě vyšší úroveň praktičnosti.

- Příď: Malá maska chladiče modelu 1430 by za některých podmínek nedokázala uspokojit požadavky modelu SEAT Leon na přívod čerstvého vzduchu. Nejedná se jen o chlazení motoru, ale také o sání, nebo chlazení motorového oleje a kondenzátoru klimatizace. Zajištění tak velkého množství vzduchu, aniž by to bylo na úkor aerodynamiky Leonu, si vyžádalo použití nejvyspělejších počítačových konstrukčních nástrojů, včetně analýzy proudění CFD (Computational Fluid Dynamics).

- Záď: Pro vozidlo s karoserií kombi je nezbytností nízko umístěná ložná plocha a široký vstupní otvor. To vyžaduje odolný skelet karoserie, který zajistí tuhost a bezpečnost výchozího sedanu. Integrované nárazníky místo vystupujících nárazníků na modelu 1430 jsou náročnou konstrukcí po estetické i strukturální stránce. Zadní svítilny jsou u sedanu 1430 pozoruhodně velké a u pětidveřové verze menší, ale jejich funkčnost v porovnání se svítilnami LED nového modelu SEAT Leon bledne.

- Silueta: Úzký rozchod kol a malá kola velmi kontrastují s vyplněnými podběhy kol modelu Leon Sportstourer. Není to způsobeno jen zvětšením kol v rámci siluety vozu, ale i jejich rozšířením až ke krajům karoserie, aniž by kola přesahovala, jak požaduje legislativa. Poměr prosklené a lakované plochy ukazuje u modelu SEAT 1430 úsilí o dobrý výhled z vozu. Nehledejte však na modelu 1430 vnější zpětné zrcátko na pravé straně, protože to ještě nebylo v jeho době povinnou výbavou.

V současnosti je zcela nový SEAT Leon Sportstourer blízko „magického“ poměru proporcí 1/3 ku 2/3, který vytváří vizuální dojem ochrany a robustnosti. Díky vyspělé technice má řidič modelu SEAT Leon vše pod kontrolou za jakýchkoli podmínek. V 70. letech snily děti o budoucnosti díky televizním seriálům, mezi něž patřili Jetsonovi (The Jetsons). Přestože SEAT Leon v roce 2020 nelétá, dokáže vůz „vidět“ i za špatných povětrnostních podmínek, například v mlze, díky vyspělé technice reprezentované například radarovým systémem. SEAT 1430 Kombi byl o 3 centimetry vyšší než sedan, ale jen o 1 centimetr delší. Dnes je nový Leon Sportstourer o 27 centimetrů delší než nový 5dveřový SEAT Leon. A navzdory svým rozměrům – Leon je o 60 centimetrů delší než 1430 – nabízí SEAT Leon ovladatelnost, která byla pro řidiče před 50 lety z říše sci-fi: mimo jiné díky parkovacím senzorům, zadní kameře, systému pro automatické parkování nebo asistentovi pro couvání z parkovacího místa.

Rodinné vozy SEAT | foto: Seat ČR

Vnitřní design a prostor

- Sedadla: Komfortní sedadla modelu SEAT 1430 s kombinovaným čalouněním nemohou konkurovat jízdnímu komfortu všestranně nastavitelných předních sedadel současného modelu Leon. Opěradla nabízejí dobrou oporu a jejich tvary umožňují dlouhé cestování bez nepohodlí nebo bolavých zad. V 21. století překvapí nepřítomnost opěrek hlavy dokonce i na předních sedadlech, stejně jako popelník pro cestující na sedadlech vzadu.

- Zavazadlový prostor: Velkou část zavazadlového prostoru modelu 1430 zabíralo náhradní kolo. Navzdory tomu nabízel tento model tak velkou přepravní kapacitu a vynikající provozní vlastnosti, že jej španělští záchranáři v 70. letech používali jako sanitní nebo hasičské vozy. Nový SEAT Leon Sportstourer je díky snadno využitelnému krychlovému tvaru zavazadlového prostoru o objemu 620 litrů ideálním automobilem pro velké rodiny se značnými požadavky na prostor. Variabilní zavazadlový prostor lze navíc zvětšit sklopením zadních sedadel.

Rodinné vozy SEAT | foto: Seat ČR

Z analogového do digitálního světa

SEAT 1430 byl seriózním automobilem. Děti to poznaly pouhým nahlédnutím do interiéru zaparkovaného vozu oknem na straně řidiče. Model 1430 měl hodiny, ale mnohem důležitější byl otáčkoměr a rychloměr se stupnicí až do 170 km/h, jako ve sportovních vozech. Ještě větší fascinaci vyvolává SEAT Leon, protože nemá vůbec žádné ukazatele. Místo nich je 10,25“ displej digitálního panelu přístrojů. Ten poskytuje informace, které si uživatelé mohou nakonfigurovat podle svých požadavků.

Na trhu v roce 1970 nebylo nabízeno tak mnoho odlišných modelů jako dnes. SEAT 1430 s dvojitými čtyřhrannými světlomety mezi nimi vynikal svým charakterem. „Skvělé osvětlení“ znělo dobové hodnocení nepřehlédnutelných zdrojů světla. A stejného závěru se dočká také nový SEAT Leon Sportstourer. Rovněž světlomety, používající výhradně diody LED, poskytují novému modelu Leon snadno rozpoznatelný styl.

Uzávěr hrdla palivové nádrže modelu 1430 zakrývalo a chránilo elegantní uzamykatelné víčko. Větší palivová nádrž (47 litrů místo 39) pro verzi Kombi vyžadovala přemístění hrdla nádrže na levou stranu vozidla – to je v současnosti nemyslitelné narušení konstrukce. Nový SEAT Leon Sportstourer je vybaven bezklíčkovým přístupovým systémem Kessy Go. Cestující u něj budou oceňovat také vstupy USB-C pro připojení a nabíjení přenosných zařízení. Příjemnou atmosféru pro cestování jim vykouzlí dekorační osvětlení po celém obvodu interiéru.

Od Ottova až po Millerův cyklus… včetně alternativních paliv

SEAT 1430 měl klasické uspořádání poháněcího ústrojí. To znamenalo vpředu podélně uložený motor a pohon zadních kol. SEAT Leon místo toho používá klasickou konstrukci současnosti: motor uložený vpředu napříč, který pohání přední kola. Ale samozřejmě je možné si objednat místo toho pohon všech kol SEAT 4Drive ve spojení s motorem 2.0 TDI.

Označení SEAT 1430 je odvozeno od zdvihového objemu jeho čtyřválcového motoru – 1438 cm3 – o výkonu až 70 k (později byla nabízena ještě výkonnější verze se 75 k, která je na přiložených fotografiích pro tisk). V 70. letech se v konstrukci automobilových motorů Millerův cyklus ještě nepoužíval. Nový SEAT Leon však díky Millerově cyklu nabízí nejvyšší výkon 130 k z podobného zdvihového objemu 1498 cm3. K tomuto zázraku přispívá také kombinace dlouhého zdvihu, přímého vstřikování paliva, turbodmychadla s variabilní geometrií rozváděcích lopatek, vysoký kompresní poměr 12,5:1 a systém deaktivace válců ACM (Active Cylinder Management). Motor 1.5 TSI díky tomu všemu dosahuje výjimečné hospodárnosti v obou nabízených výkonových verzích, 130 k a 150 k. Výkonnější verze je navíc doplněna technikou částečně hybridního pohonu. SEAT Leon Sportstourer s částečně hybridním pohonem (eTSI) bude mít spotřebu paliva cca 6 l/100 km. To je o polovinu méně, než kolik spotřeboval SEAT 1430. SEAT Leon Sportstourer kromě toho nabízí různé druhy pohonu: motory na benzin, naftu a stlačený zemní plyn, ale také částečně a externě nabíjitelné hybridní pohony.

Více bezpečnosti a komfortu s novým modelovým rokem

Leon Sportstourer přichází dnes v novém modelovém roce s řadou vylepšení v oblasti bezpečnosti, ve standardní výbavě nově s centrálním airbagem mezi řidičem a spolujezdcem, asistentem pro odbočování a asistentem pro nouzové vyhýbání a digitálním rádiem DAB.

Nově lze vůz vybavit celou řadou komfortních prvků, jako například elektrickým sedadlem řidiče s paměťovou funkcí, možností celé řady komfortních čalounění, panoramatickou střechou a v neposlední řadě také nezávislým topením.