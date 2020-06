"Cestující kovář" získal jeden z největších triumfů značky Laurin & Klement v motorsportu

Úspěšné angažmá automobilky ŠKODA v motoristickém sportu se datuje již od června 1901. Závodník Narcis Podsedníček, zkušený mechanik a vedoucí dílen továrny Laurin & Klement, byl tehdy nejrychlejším motocyklistou v cíli 1196 km dlouhého závodu z Paříže do Berlína. Motocyklům L&K se dařilo také v českých i zahraničních závodech do vrchu a na okruzích. Kromě výkonu a rychlosti vynikaly i vysokou spolehlivostí: z 87 strojů startujících ve 34 závodech sezony 1903 dojely všechny až na jediný do cíle, navíc dobyly 32 vítězství.

Vrchol motocyklové éry značky Laurin & Klement je spojen s vítězstvím v neoficiálním mistrovství světa, pořádaném 25. června 1905 Mezinárodní federací klubů motocyklistů FICM (Fédération Internationale des Clubs Motocyclistes), předchůdkyní současné FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme). Nejprestižnější závod sezony 1905 se konal u města Dourdanu, asi 50 km jihozápadně od centra Paříže. Silniční okruh o délce 54 km se jel pětkrát. Měl tři tzv. neutralizační úseky, kde musel jezdec motocykl vést, poté jej na pokyn pořadatelů opět roztlačit a rozjet se.

Ve startovním poli dourdanského závodu byly v roce 1905 zastoupeny země patřící k absolutní špičce motocyklové branže. Po vylučovacím závodě v Pacově se pro reprezentaci Rakousko-Uherska kvalifikoval tým: 1. František Toman (L&K), 2. Eduard Nikodém (Puch), 3. Václav Vondřich (L&K). Velkou Británii zastupovaly značky Ariel, Matchless a JAP, Francii stroje Griffon a Peugeot, Německo trojice motocyklů Progress. Regule FICM vyžadovaly domácí původ všech podstatných částí motocyklů, včetně pneumatik. Tehdejší pláště přitom mívaly krátkou životnost, jezdci byli nuceni provádět opravy defektů svépomocí.

Václav Vondřich dosahoval s dvouválcem L&K na prašné dourdanské trati rychlosti více než 100 km/h | foto: Škoda Auto

Po zkušenostech z Dourdanu 1904, kdy organizátoři nezajistili regulérní podmínky závodu a trať byla poseta tisíci hřebíky, Václav Vondřich tentokrát odstartoval obtížen koženou brašnou se dvěma popruhy přes ramena. Obsahovala základní nářadí a náhradní díly a vysloužila Vondřichovi u diváků přezdívku „Cestující kovář“. Přes zvýšenou hmotnost

i těžiště začal český závodník brzy stahovat náskok vedoucího Demestera a po čtvrtém kole, tedy absolvování 216 km, byl již Vondřich s motocyklem Laurin & Klement v čele. V pátém kole Vondřich na dvouválci L&K CCR své vedení upevnil a v čase 3:05.15 vítězně projel cílem. Druhý Demester (3:13.17) byl diskvalifikován pro nepovolenou výměnu zadního kola. Z dvanácti startujících mimořádně náročný závod dokončili pouze tři.

Triumf v Dourdanu dále posílil prestiž mladoboleslavské značky Laurin & Klement. Výroba motocyklů sice ještě několik let pokračovala, ale hlavním výrobním sortimentem se brzy staly automobily. Byly výsledkem čtyřleté práce týmu vývojářů pod vedením Václava Laurina. První model Laurin & Klement Voiturette A se představil již 29. října 1905.

Laurin & Klement Voiturette A, první automobil z Mladé Boleslavi | foto: Škoda Auto

Václav Vondřich (1874 – 1943) pocházel z početné cyklistické rodiny z Libně, nyní součásti Prahy. Vůdčí list (řidičský průkaz) získal v roce 1902 a brzy začal úspěšně závodit s motocykly L&K. Na počest vítězství v Dourdanu 1905 složil populární kolínský kapelník František Kmoch kvapík „Na motoru“. Václav Vondřich, přezdívaný též „Král karburace“, působil od roku 1906 jako vedoucí pražské prodejny Laurin & Klement. Závodní činnost přerušenou kvůli tuberkulóze definitivně ukončil před první světovou válkou. Dirigentem neboli vedoucím prodejny ŠKODA zůstal do počátku 40. let.

Příběh „Cestujícího kováře“ Vondřicha a jeho kolegů z továrního týmu přiblížil pozdější film Alfréda Radoka „Dědeček automobil“ podle stejnojmenné knihy Adolfa Branalda (premiéra 29. března 1957). Výběr a úpravy historických vozidel měl na starosti výtvarník a vášnivý motocyklista Kamil Lhoták. Za řidítka či volanty závodních strojů před kamerou usedli profesionální závodníci mladoboleslavské automobilky, Dourdan našli filmaři u Poděbrad. Na Mezinárodním filmovém festivalu v San Sebastianu (1958) získal „Dědeček automobil“ Zlatou mušli, ocenění pro nejlepší snímek roku.